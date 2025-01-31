Filtran video de ‘Fofo’ Márquez siendo golpeado por custodios tras recibir sentencia

Rodolfo ‘Fofo’ Márquez fue sentenciado a 17 años y 6 meses en prisión por el delito de feminicidio en grado de tentativa. A días de que se le dictara sentencia por el brutal ataque que propinó a una mujer de más de 50 años en 2014, se filtró un video en el que el ‘influencer’ es golpeado por custodios del Penal de Barrientos, en el Estado de México.

En el video difundido por el periodista Carlos Jiménez se puede ver a ‘Fofo’ Márquez esposado e hincado en un primer momento, mientras que segundos después aparece un custodio con pasamontañas que lo levanta y comienza a golpearlo en la cabeza, espalda y abdomen.

“¡Ay! ya estuvo, ya por favor", se le escucha decir. "¿Por qué chillas? ¿por qué chillas? Así le pegó a la mujer, así le pegó a la mujer", le dice uno de los custodios.

No está claro cuándo sucedió el ataque contra ‘Fofo’ Márquez, sin embargo, el periodista escribió en X: “Apenas lleva 10 meses en prisión”.

Cambian de prisión a ‘Fofo’ Márquez tras ataque

Cristóbal Castañeda, titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, anunció este 31 de enero que Rodolfo ‘Fofo’ Márquez será trasladado a otro penal del Estado de México.

Además, dio a conocer que los custodios involucrados, así como la Directora del Centro Penitenciario de Reinserción Social (CPRS) de Tlalnepantla, serían “destituidos”.

“La Secretaría de Seguridad del Estado de México reprueba estos actos y toma acciones inmediatas, por lo que la PPL (persona privada de su libertad) será trasladada a otro penal, a fin de salvaguardar su integridad y en coordinación con la Fiscalía del Estado de México, se iniciará la carpeta de investigación correspondiente contra quien resulte responsable”, señalaron este viernes.

"YA POR FAVOR…”

El Fofo

Y apenas lleva 10 meses en prisión.

El 24 de enero, Rodolfo 'Fofo' Márquez fue declarado culpable por el delito de “feminicidio en grado de tentativa”. El juez a cargo del caso declaró durante una audiencia celebrada en los Juzgados del Penal de Barrientos, del Estado de México, que “no había palabras que pudieran ser más contundentes que el video” del ataque.

Durante la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño del miércoles 29 de enero, el juez de enjuiciamiento, José Carmen Vilchis, senteció a Rodolfo 'Fofo' Márquez a 17 años y 6 meses en prisión por el delito de “feminicidio en grado de tentativa”. Además, ordenó un pago por reparación del daño de 277 mil 400 pesos (13 mil 513 dólares) y una multa de 67 mil 313 pesos (3 mil 279 dólares) por la brutal golpiza que propinó a Edith Márquez en 2024.