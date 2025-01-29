Dictan sentencia a influencer ‘Fofo’ Márquez: pasará 17 años en prisión

Video ‘Fofo’ Márquez recibe sentencia por el delito de feminicidio en grado de tentativa

Este 29 de enero, el influencer mexicano Rodolfo ‘Fofo’ Márquez fue sentenciado a 17 años y 6 meses en prisión por el delito de “feminicidio en grado de tentativa” por el brutal ataque que propinó a una mujer de 51 años en 2024.

De acuerdo con el servicio de noticias N+, durante la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño de este miércoles, el juez de enjuiciamiento, José Carmen Vilchis, ordenó un pago por reparación del daño de 277 mil 400 pesos (13 mil 513 dólares) y una multa de 67 mil 313 pesos (3 mil 279 dólares).

Además, deberá recibir tratamiento psicológico por lo menos un año, ya que el juez consideró, "a petición de la Fiscalía", que serían necesarios este tipo de recursos para "evitar que en un futuro tenga conductoas antisociales o en contra de mujeres".

Por último, el reportero Mario Torres informó que el juez determino que "debe haber una amonestación pública y la suspensión de sus derechos políticos" mientras Fofo Márquez permanezca en prisión.

El próximo 3 de febrero se realizará una audiencia más en el Penal de Barrientos para dar lectura y explicación a la sentencia de Rodolfo 'Fofo' Márquez. En esta reunión, la defensa del 'influencer' podrá utilizar el recurso de apelación.

¿Qué hizo 'Fofo' Márquez?

Rodolfo ‘Fofo’ Márquez fue arrestado el 4 de abril de 2024 tras ser acusado de agredir, con golpes y patadas, a Edith Márquez, de entonces 51 años (ahora 52 años).

Según información del servicio de noticias N+, los hechos ocurrieron el 22 de febrero de ese mismo año en el interior de un estacionamiento de una plaza comercial, ubicada en Naucalpan, municipio del Estado de México.

Las grabaciones difundidas en redes sociales muestran al creador de contenido agrediendo a la mujer, quien explicó al mismo medio que todo se debió por un percance vial en el que él creyó que no enfrentaría consecuencias. El 10 de abril, el influencer fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

