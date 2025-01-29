Rodolfo Márquez

Víctima de ‘Fofo’ Márquez “teme por su vida” tras sentencia del ‘influencer’: así reaccionó

Edith Márquez solicitó protección durante la audiencia de este 29 de enero donde se le dictó una sentencia de 17 años y 6 meses a Rodolfo ‘Fofo’ Márquez por el delito de “feminicidio en grado de tentativa”.

Video ‘Fofo’ Márquez recibe sentencia por el delito de feminicidio en grado de tentativa

Luego de que el juez de enjuiciamiento, José Carmen Vilchis, sentenciara a Rodolfo ‘Fofo’ Márquez a 17 años y 6 meses en prisión por el delito de “feminicidio en grado de tentativa”, Edith Márquez, víctima del ‘influencer’, reveló que “teme por su vida”.

Víctima de ‘Fofo’ Márquez reacciona a su sentencia

A su salida del Penal de Barrientos, la mujer que fue brutalmente atacada por ‘Fofo’ Márquez en el estacionamiento de un centro comercial en Naucalpan, municipio del Estado de México en febrero de 2024, denunció haberse sentido intimidada durante la audiencia de este 29 de enero por la familia de su agresor.

Me vi intimidada en la audiencia por su mamá, en la manera en que me vio y tengo miedo por mi vida”, declaró a N+.

“Si le llega a pasar a mi familia algo o a mi esposo, directamente a ellos los señalo como responsables. Todavía no puedo salir sola a ningún lado, tengo que salir siempre acompañada”, agregó.

Sobre la manera en que presuntamente la madre de 'Fofo' la intimidó, ella respondió: " Se paró en frente de mí, el tiempo que ella pudo aún estando los policías a lado mío, no le importó, me dio miedo, créanme que sí tengo pánico, estoy muy espantada".

"Me vio de manera directa, amenazante, como diciendo ‘esto lo vas a pagar’. Créanme que nunca me había sentido de esa manera. Créanme que si sus ojos hubieran sido puñales o balas, me hubieran llegado”, insistió.

Edith Márquez reveló que ante las supuestas intimidaciones de la madre de ‘Fofo’ Márquez, le solicitó al juez de enjuiciamiento protección, por lo que siguiendo sus recomendaciones presentaría su solicitud ante el Ministerio Público. Asimismo, reiteró que no cree en las disculpas del 'influencer' ya que, considera, “no hay arrepentimiento”.

“Para mí (el juicio) termina con terror, sentí que no hay arrepentimiento, no está ubicado en lo que está viviendo”, subrayó. “A mí se me hace que no era una sentencia justa, para mí eran muchos años más (…) A mí como ser humano me hubiera encantado que la pena fuera más alta porque luego la bajan por buen comportamiento (…) pero yo respeto lo que el juzgador decidió”, sentenció.

Rodolfo ‘Fofo’ Márquez fue arrestado el 4 de abril de 2024 tras ser acusado de agredir, con golpes y patadas, a Edith Márquez, de entonces 51 años.

El 24 de enero, el influencer fue declarado culpable por el delito de “feminicidio en grado de tentativa”. El juez a cargo del caso declaró durante una audiencia celebrada en los Juzgados del Penal de Barrientos, del Estado de México, que “no había palabras que pudieran ser más contundentes que el video” del ataque.

Durante la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño del miércoles 29 de enero, el juez de enjuiciamiento, José Carmen Vilchis, senteció a Rodolfo 'Fofo' Márquez a 17 años y 6 meses en prisión por el delito de “feminicidio en grado de tentativa”. Además, ordenó un pago por reparación del daño de 277 mil 400 pesos (13 mil 513 dólares) y una multa de 67 mil 313 pesos (3 mil 279 dólares).

Rodolfo Márquez

