Así habría reaccionado ‘Fofo’ Márquez a su condena de 17 años en prisión

Video ‘Fofo’ Márquez recibe sentencia por el delito de feminicidio en grado de tentativa

Rodolfo ‘Fofo’ Márquez habría tenido una reacción “desafiante” durante la audiencia en la que fue sentenciado a 17 años y 6 meses en prisión por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

A la audiencia celebrada en los juzgados del Penal de Barrientos, en Naucalpan, Estado de México, solo pudieron ingresar algunos reporteros, entre ellos, ‘Mamba’, integrante de Kadri Paparazzi.

De acuerdo con el reportero, durante la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, ‘Fofo’ Márquez se habría mostrado “tranquilo”. Sin embargo, su actitud habría cambiado cuando la defensa de su víctima, Edith Márquez, recordó el ataque ante el juez.

“Rodolfo estuvo muy tranquilo. Incluso, hubo momentos en los que se reía cuando la parte defensora de la señora Edith ‘N’ estaba recordando el momento en el que utilizan una serie de agresiones y las recuerdan en la audiencia, en ese momento, Fofo se reía al recordar esas palabras, también había momentos en los que volteaba a ver a su familia y sonreía”, declaró el 29 de enero durante la transmisión del show en YouTube.

“Yo consideraría que estaría nervioso u ofendido, pero tan tranquilo y sonriente, sería lo último que me hubiera esperado”, alegó.

Se habría portado "desafiante" en la audiencia

El reportero mencionó que el comportamiento de ‘Fofo’ Márquez también habría sido “desafiante” en ciertos momentos, especialmente con uno de los guardias de seguridad.

“En la sala de las audiencias, hay una parte donde hay personal de seguridad y uno de estos policías o personal de seguridad que están al lado del juez, quedan a escasos pasos de la ventanilla o del área donde tienen al inculpado, el policía lo estaba custodiando y 'Fofo' como que de una manera retadora no le quitaba la mirada al policía y él se quedaba con cara de qué me vez”, señaló.

Sobre cómo reaccionó la familia de Rodolfo ‘Fofo’ Márquez tras dictársele sentencia al influencer, el reportero de Kadri Paparazzi resaltó que su madre y su hermano tan solo tuvieron unos segundos para despedirse de él.

“Lo único que yo alcancé a ver es cómo la familia se acerca hacia los cristales del cubículo donde tienen al acusado, en este caso al 'Fofo', y se estaban despidiendo de él. Alcancé a ver que la señora le daba la bendición, alcancé a ver que la señora estaba llorando, su hermano Rodrigo también se estaba despidiendo de él y a 'Fofo' se le vio hasta ese momento tranquilo”, sentenció.

Tras finalizar la audiencia de casi tres horas, Edith Márquez declaró ante la prensa mexicana que se había sentido “intimidada” por la madre de ‘Fofo’ Márquez.

“Se paró en frente de mí, el tiempo que ella pudo aun estando los policías a lado mío, no le importó, me dio miedo, créanme que sí tengo pánico, estoy muy espantada”, dijo.

“Me vio de manera directa, amenazante, como diciendo ‘esto lo vas a pagar’. Créanme que nunca me había sentido de esa manera. Créanme que si sus ojos hubieran sido puñales o balas, me hubieran llegado”, concluyó.