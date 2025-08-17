Muere famoso 'influencer' mexicano vinculado a cártel: así le quitan la vida a Camilo Ochoa

Video Muere 'El Gordo Peruci' frente a su casa: imágenes de cómo hallaron sin vida al 'youtuber'

Camilo Ochoa, conocido en redes como 'El Alucín', fue presuntamente asesinado a los 42 años la tarde de este sábado 16 de agosto en su vivienda ubicada en la colonia Lomas de Cuernavaca, en el municipio de Temixco, Morelos, México.

El servicio de noticias N+, que puedes ver aquí en ViX, citó a la Fiscalía General del Estado de Morelos la cual confirmó el crimen mediante un comunicado oficial.

Ahí se señaló que se están llevando a cabo los procedimientos correspondientes para esclarecer el caso.

El 'influencer' Camilo Ochoa fue presuntamente asesinado mientras él estaba en su casa en Morelos, México. Imagen Camilo Ochoa/Facebook

El asesinato de Camilo Ochoa ‘El Alucín’

De acuerdo con un reporte del diario Milenio, fueron los "familiares" del famoso 'influencer' quienes " encontraron el cuerpo de Ochoa alrededor de las 17:00 horas dentro del baño".

"Cuando encontraron al implicado, ya no contaba con signos vitales y presentaba múltiples impactos de arma de fuego en el cuerpo", según confirmaron paramédicos citados por el medio.

Aparentemente, " un hombre encapuchado, vestido con sudadera gris y pantalón de mezclilla, irrumpió en el domicilio y disparó contra Ochoa".

El presunto agresor habría huido "en un vehículo Chevrolet blanco". Las autoridades no reportaron de manera inmediata a ninguna persona detenida por este caso.

¿Quién era ‘El Alucín’?

Originario de Sinaloa, Ochoa se había convertido en una figura popular en plataformas digitales como YouTube, donde contaba con una audiencia de más de 280 mil seguidores.

Camilo Ochoa también solía presumir el estilo de vida que se daba. Imagen Camilo Ochoa/Facebook



Su contenido se centraba en narraciones sobre su supuesta experiencia como exintegrante del narcotráfico y sus vínculos con 'La Chapiza', grupo relacionado con los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán dentro del Cártel de Sinaloa.

En sus videos, solía hablar de los siete años que pasó en prisión. También realizaba contenido relacionado con temas de inseguridad en México, específicamente con su estado natal.

En una de sus últimas publicaciones, compartió una imagen de manifestaciones en Culiacán donde se podían leer mensajes como "queremos paz", "alto a la inseguridad" y "que vuelva la tranquilidad". Desde 2024, esa ciudad ha sido azotada por una ola de violencia que atemoriza a gran parte de la población.

En TikTok sumaba 333.6 mil seguidores; en YouTube, 348 mil; y en Facebook, 250 mil.

En sus videos también mostraba algunos detalles de su estilo de vida, como la joyería que usaba, relojes y los dos lémures que tenía como mascotas.

N+ detalló que 'El Alucín' "apareció en los recientes volantes difundidos en Culiacán con nombres de presuntas celebridades vinculadas con el crimen organizado".

En ellos también se mencionó a Markitos Toys, otro famoso 'influencer' y cuyo hermano fue asesinado el pasado 28 de marzo.