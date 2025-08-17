Muertes de famosos

Famoso 'influencer' vinculado a cártel pidió "más 'haters'" antes de morir: el caso de 'El Alucín'

Camilo Ochoa 'El Alucín' fue presuntamente asesinado en México este fin de semana. Horas antes de ser hallado sin vida en su casa subió a Facebook unos videos y esto fue lo que dijo en ellos antes de que le quitaran la vida.

Univision
Video ‘El Gordo Peruci’ tuvo polémico corrido antes de morir que cantó Lenin Ramírez: así contó la historia

Camilo Ochoa 'El Alucín', un popular 'influencer' mexicano que ha sido vinculado al Cártel de Sinaloa, murió presuntamente asesinado este sábado 16 de agosto en su casa en Morelos, México.

Las autoridades confirmaron el crimen, según el servicio de noticias N+, que puedes ver aquí en ViX.

Sin embargo, no se aclaró de manera inmediata el móvil del aparente asesinato.

El último video de Camilo Ochoa ‘El Alucín’

Horas antes del crimen, el creador de contenido de 42 años publicó el sábado 16 de agosto una serie de 'reels' en Facebook e Instagram.

En ellos compartió que estaba indeciso sobre ciertas prendas que pretendía usar para salir.

Tenía dudas sobre cuáles tenis y gorra ponerse y también se quejó de lo ajustado de los pantalones de mezclilla que quería lucir.

Antes de ser asesinado, Camilo Ochoa 'El Alucín' subió unos videos a Facebook e Instagram en donde estaba dudoso sobre los tenis y jeans que quería usar.
Imagen Camilo Ochoa/Facebook

" Pinch… diseñadores, cada vez hacen los pinch… pantalones, de cualquier marca, los put… [---] que empiezan a entubarse", lamentó en los clips que aparentemente grabó desde la habitación de su casa.

Además de relatar la situación que tenía eligiendo el 'outfit', en la parte final de los videos hubo un momento en que clamó por necesitar más detractores y explicó la razón.

"Y ocupo (sic) más 'haters', más 'haters', ocupo (sic) más 'haters' para que sigan creciendo las estadísticas, que siga monetizando más, ustedes vengan y tírenme de la madr…", alegó sobre sus cuentas y críticos.

"Como si me doliera tanto", aseguró el 'youtuber'.

En el último video que subió a redes, Camilo Ochoa hizo alarde que necesitaba "más 'haters'" para subir las "estadísticas" de sus cuentas.
Imagen Camilo Ochoa/Facebook


" No mam…, he vivido de todo, nos vemos", dijo para finalizar el video, el cual fue el último que colgó antes de morir.

El asesinato de ‘El Alucín’

De acuerdo con el diario Milenio, un hombre "encapuchado, vestido con sudadera gris y pantalón de mezclilla, irrumpió en el domicilio y disparó contra Ochoa" para luego huir.

Según los reportes, la familia del 'influencer' lo halló dentro del baño.

'El Alucín' apareció en los recientes "volantes difundidos en Culiacán con nombres de presuntas celebridades vinculadas con el crimen organizado", destacó N+.

En ellos también se mencionó a Markitos Toys, otro famoso 'influencer' y cuyo hermano fue asesinado el pasado 28 de marzo.

A Ochoa se le atribuyen vínculos con 'La Chapiza', grupo relacionado con los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán dentro del Cártel de Sinaloa. Además, el propio 'Alucín' solía presumir su pasado como supuesto narcotraficante.

Camilo Ochoa era muy popular en redes sociales, donde sumaba más de un millón de seguidores contando Facebook, YouTube, Instagram y TikTok.

Video Markitos Toys habla tras la muerte de su hermano: al ‘influencer’ le quitaron la vida hace un mes 
