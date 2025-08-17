Muere Camilo Ochoa 'El Alucín': él era el famoso 'influencer' y sus presuntos vínculos con cártel

Video ‘El Gordo Peruci’ tuvo polémico corrido antes de morir que cantó Lenin Ramírez: así contó la historia

Camilo Ochoa 'El Alucín' murió este fin de semana y se suma a una lista de fallecidos y recientes 'influencers' vinculados con el crimen organizado.

El famoso creador de contenido con más de un millón de seguidores y de 42 años fue presuntamente asesinado en su casa de Morelos, México.

Según el diario Milenio, un hombre "encapuchado" entró al domicilio ubicado en el municipio de Temixco y lo habría acribillado.

Las autoridades, citadas por el servicio de noticias N+ y que puedes ver aquí en ViX, confirmaron que el 'youtuber' fue hallado sin vida.

¿Por qué vinculan a ‘El Alucín’ con el Cártel de Sinaloa?

Camilo Ochoa se volvió una figura viral en redes sociales luego de participar en diversas entrevistas donde habló sin reservas sobre su supuesto vínculo con el Cártel de Sinaloa.

El 'influencer' Camilo Ochoa llegó a decir que supuestamente fue sicario del Cártel de Sinaloa. Imagen Camilo Ochoa/Facebook



Durante una charla con la periodista Adela Micha de hace 3 años, compartió aspectos de su pasado relacionados con presuntas actividades delictivas, lo que generó controversia y lo posicionó como un personaje ampliamente comentado en plataformas digitales.

De acuerdo con reseñas de Infobae y Reporte Índigo sobre ese material, 'El Alucín' le aseguró a la periodista que fue supuestamente "sicario del Cártel de Sinaloa" y que "los conflictos internos" fueron lo que lo "obligaron a abandonar la organización en 2014".

En otra conversación, esta vez con el 'influencer' Gusgri en el canal Doble G, Ochoa afirmó ser hijo de Arnoldo de la Rocha, fundador de la cadena de restaurantes Pollo Loco.

También relató que estuvo encarcelado durante siete años y que fue víctima de un presunto secuestro perpetrado por alguien de su entorno cercano.

Por otro lado, el periodista mexicano Carlos Jiménez publicó un comunicado en el que identificó a Ochoa como supuesto líder de una célula delictiva vinculada a Los Sapitos, presuntos operadores financieros del Cártel de Sinaloa dedicados al lavado de dinero.

Camilo Ochoa sumaba más de un millón de seguidores en redes hasta antes de su asesinato. Imagen Camilo Ochoa/Facebook



En ese mismo documento se mencionaron otros nombres relacionados, entre ellos los del 'influencer' Markitos Toys y el cantante Peso Pluma.

Celebridades vinculadas al crimen

N+ detalló que 'El Alucín' "apareció en los recientes volantes difundidos en Culiacán con nombres de presuntas celebridades vinculadas con el crimen organizado".

En ellos también se mencionó a Markitos Toys, cuyo hermano fue asesinado el pasado 28 de marzo.

A finales de diciembre de 2024, Leovardo Aispuro Soto, mejor conocido como 'El Gordo Peruci', fue asesinado afuera de su casa en Culiacán, Sinaloa.

Antes de la tragedia, el famoso 'influencer' lanzó un corrido que hacía alusión a la ocasión en que supuestamente evadió al ejército mexicano por presunta portación de armas.

También a él se le ha llegado a vincular con supuestos grupos criminales.