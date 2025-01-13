¿Sean ‘Diddy’ Combs está detrás de los incendios en Los Ángeles mientras sigue en prisión? Surge teoría

Video Visiblemente afectada, Kate del Castillo deja su casa ante incendios: "Es terrible"

Los incendios forestales en Los Ángeles, California, han afectado, a la fecha, a diversas celebridades, entre ellas Paris Hilton, Ana Faris, Miles Teller y Anthony Hopkins, cuyas residencias fueron consumidas por las llamas.

En medio de la delicada situación, Sean ‘Diddy’ Combs es uno de los famosos habitantes de la ciudad que, al momento, continúa sin resultar perjudicado por los siniestros.

Este 12 de enero, Daily Mail informó que la mansión del magnate de la música, ubicada en Holmby Hills, “se ha salvado, hasta ahora, del fuego desenfrenado” que envuelve a lujosos barrios como Pacific Palisades.

El rapero, de 55 años, permanece en el Brooklyn’s Metropolitan Detention Center desde mediados de septiembre de 2024, tras ser acusado de presuntamente cometer los delitos de tráfico sexual, crimen organizado y transporte para ejercer la prostitución.

¿‘Diddy’ Combs está detrás de los incendios en Los Ángeles?

Debido a que la propiedad de Sean ‘Diddy’ Combs sigue en pie, The Economic Times reporta que han surgido “teorías conspirativas” que lo han ligado con lo ocurrido.

De acuerdo con el diario y Newsweek, Catherine Austin Fitts, quien se desempeñó como subsecretaria de Vivienda y Desarrollo Urbano durante la presidencia de George H. W. Bush, sugirió el alegado vínculo.

“En situaciones como [los incendios de Los Ángeles], miro patrones. Observo algunas de las comunidades involucradas… ¿cuántos de los propietarios estaban en la lista de ‘Puff’ Diddy?”, citan dijo en su podcast.

La ‘Lista de Diddy’ contiene los nombres de figuras de Hollywood que presuntamente participaron en fiestas organizadas por el productor discográfico en las que alegadamente se cometían actos ilegales.

“Es difícil concebir que los incendios originales no hayan sido provocados desde el cielo o desde la plataforma suborbital”, dijo Catherine, según el portal.

Ella afirmó que, debido al cargo que ocupó, presuntamente ha sido testigo de manipulaciones “terribles” que se están llevando a cabo para encubrir casos, como los relacionados con la pedofilia.

En marzo de 2024, expone Newsweek, agentes federales allanaron las viviendas de ‘Diddy’ en Los Ángeles y Miami como parte de una indagación sobre acusaciones de presunto tráfico sexual.

En septiembre, los fiscales revelaron, puntualiza ABC7, que en las residencias encontraron narcóticos y “más de 1,000 botellas de aceite para bebés y lubricante”, presuntas pruebas de sus alegados crímenes.

Incendios en Los Ángeles están bajo investigación

Este 13 de enero, NBC News da a conocer que Dominic Choi, del Departamento de Policía de Los Ángeles, respondió si ya determinaron qué generó los siniestros ocurridos en el área.

“En este momento contamos con un grupo de trabajo sólido que está identificando la causa y el origen de cada uno de estos incendios. Ninguno de ellos ha sido descartado como provocado. Hay investigaciones en curso”, replicó.

“En el incendio de Palisades en particular, no se ha determinado definitivamente si fue provocado hasta el momento, pero estamos analizando todos los ángulos”, añadió.

Hasta la tarde de este 13 de enero, no existen informes de que las autoridades hallan abordado las imputaciones de que Sean ‘Diddy’ Combs tendría que ver con la catástrofe.