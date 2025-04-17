Ex de Imelda Tuñón habría mentido sobre Maribel Guardia: acusa presuntas amenazas y cambia declaración

Fernando Gamboa, exnovio de Imelda Tuñón, cambió su declaración con respecto a la polémica que la joven cantante enfrenta con Maribel Guardia por la custodia de su hijo José Julián desde enero pasado.

La noche del jueves 16 de abril, la periodista Addis Tuñón reveló en su canal de YouTube que la expareja de Imelda Tuñón se presentó a principios de abril ante las autoridades mexicanas para hacer nuevas declaraciones sobre el caso luego de recibir presuntas amenazas de muerte y aparentemente ser extorsionado.

Según el documento, de aproximadamente 10 páginas, presentado por la comunicadora, Gamboa habría externado que “fue obligado” a falsear declaraciones sobre Imelda Tuñón y Maribel Guardia a cambio de quedar fuera de la polémica.

“En la Ciudad de México, siendo la 1 de la tarde de un día de abril, vamos a dejarlo así, y ante autoridades, digámoslo así, Fernando Rodrigo Gamboa (…) señala lo siguiente”, comenzó.

“El 28 de enero del 2025, a las 15 horas, recibí una llamada telefónica de mi papá, que vamos a obviar el nombre, diciéndome (…) que agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México me estaban buscando en mi despacho (…) y le dijeron a mi papá que la razón de mi búsqueda era porque me acusaban del delito de narcomenudeo”, agregó.

“Le comentaron a mi papá que, si no entregaba la cantidad de 250 mil pesos (12 mil 700 dólares) en efectivo en el plazo de 48 horas, me iban a detener para presentarme ante el Ministerio Público de la Alcaldía Benito Juárez, con 2 kilos (4.41 libras) de fentanilo”, agregó.

Tras aclarar que con esa cantidad de fentanilo el exnovio de Imelda Tuñón no alcanzaría derecho a fianza, la periodista subrayó: “Estos agentes de la Policía, lo vuelvo a decir, agentes, lo leo, no lo estoy inventando, agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, le pidieron 250 mil pesos (12 mil 700 dólares) en efectivo en el término de 48 horas”.

Según la narrativa de la comunicadora, Gamboa habría entregado la cantidad solicitada y poco después habría recibido una llamada de una persona cercana a las partes involucradas solicitándole que brindara una entrevista.

“Digamos que la condición para que dejaran de molestarlos era que le diera una entrevista al comunicador este, rubio, así lo quiero leer porque son palabras de él (…) el marido fiel le respondió que tenía que aceptar una entrevista con el comunicador y que tenía que decir que Imelda se drogaba, que lo hiciera por el bienestar del niño. Tenía que decir que la suegra de Imelda fue una gran madre y que si daba bien la entrevista, quizás, lo sacarían de los procesos legales y ya no tendría problemas con él y con su esposa”, señaló.

Por último, Fernando Gamboa habría señalado ante las autoridades que por “aproximadamente 1 hora 20 minutos” había tratado de seguir las indicaciones marcadas por el hombre, quien también le habría pedido que hablara bien de la suegra de Imelda Tuñón.

“Fui obligado por el marido fiel a referirme bien de ella, no obstante que, por comentarios de Imelda, yo sabía que tanto la suegra como el marido fiel la hostigaban y eran muy controladores con su vida personal. Después de este evento, el 18 de febrero del 2025, recibí un mensaje vía WhatsApp de un número desconocido donde decían que me iban a desvivir y nuevamente me amenazaban con la prisión”.

Durante la lectura del oficio, la periodista Addis Tuñón optó por omitir variosnombres. Sin embargo, hizo referencias a lo ya narrado públicamente por Maribel Guardia e Imelda Tuñón para contextualizar el tema.