Presunto novio de Imelda Tuñón habría sido investigado por supuestos vínculos con el narcotráfico

Video Hermana de Julián Figueroa acusa ahora a Imelda Tuñón: es "peor" de lo que dice Maribel Guardia

Imelda Garza-Tuñón confirmó el 2 de febrero que desde hace 6 meses mantiene una relación "formal" con un hombre que se presume es Fernando Gamboa, a quien el pequeño José Julián conoce como "tío".

La tarde de este 5 de febrero, el programa 'Ventaneando' ventiló presuntos mensajes de WhatsApp de Gamboa en donde explica que habría sido investigado por supuesto narcomenudeo.

PUBLICIDAD

Incluso, señala que lo habrían querido implicar con el contrabando de fentanilo. Sin embargo, el show de televisión mostró un presunto documento oficial en el que lo deslindan de las imputaciones.

"Esos 'güeyes' pagaron para chin… a mí, tenían una consigna firmada. Por sus hue… me iban a cog… sin pruebas. Al llegar a la MP iban a inventar que tenía fentanilo (...) para que no pudiera salir ni siquiera con fianza y adentro ya no la librara", se lee en una de las supuestas capturas de pantalla del celular.

Se desconoce la fecha en que se enviaron los supuestos textos, sin embargo, en otra de las presuntas capturas el presunto novio de Imelda menciona que la situación seguía sin resolverse por completo.

"De hecho, aún no la libro hasta que me den el documento que me deslinda de esa investigación".

El programa 'Ventaneando' mostró fragmentos del presunto documento emitido por las autoridades en el que se confirma que Fernando Gamboa no tiene vínculos con los delitos de los que se le acusa.

Nieto de Maribel Guardia conoce al novio de Imelda Tuñón

La viuda de Julián Figueroa confirmó en entrevista con su tía Addis Tuñón, que José Julián ya conviviría con Fernando Gamboa, aunque todavía desconoce que es su pareja.

"Yo tengo una relación de casi medio año, es una relación formal. Por supuesto que sí (lo conoce), desde hace mucho tiempo. Yo le comento que es un amigo mío, que es un tío y ya nada más, ni agarrarnos la mano enfrente del niño y él lo entiende y lo respeta, yo a final del día, respeto a mi hijo, no quiero ponerle la cosa de que vea que agarro a otra persona", explicó.

PUBLICIDAD

Imelda señaló que no le ha contado a Maribel Guardia sobre su noviazgo porque "son cosas mías" y desmintió las declaraciones que la actriz dio el 31 de enero, en las que aseveró que durante las vacaciones decembrinas, el niño había dormido en un sillón, pues un hombre los habría acompañado.

"Ella no supo ni en dónde andaba, porque yo estuve en Monterrey, Playa del Carmen y Mérida, ella está hablando de Playa del Carmen (...) mi hijo nunca durmió en un sillón, eso sí lo puedo dejar claro", sentenció en la entrevista.