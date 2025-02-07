Imelda Tuñón

¿Imelda Tuñón desaparecida ante la polémica?: dicen que tendría “mucho miedo” por supuestas amenazas

La viuda de Julián Figueroa dejó plantado al equipo de un importante proyecto teatral en México en medio de la polémica que vive por la denuncia que Maribel Guardia interpuso en su contra por supuesto maltrato familiar.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video ¿Imelda Tuñón miente? Supuestos mensajes evidenciarían sus presuntos malos pasos

La tarde del jueves 6 de febrero trascendió la aparente desaparición de Imelda Tuñón luego de que no se presentara en el estreno de la obra ‘Motel’ y de que el productor Luis Ángel García señalara que había perdido contacto con ella.

“La he tratado de contactar estos últimos días, pero no hemos podido coincidir, más que un par de veces, que fue para ensayo y tratar de ponernos de acuerdo para una situación más, eso fue hace aproximadamente cinco días”, expresó a ‘Venga la Alegría’.

“El día de hoy no he podido comunicarme con ella… La aplicación (de WhatsApp) no me da señales de que haya sido un bloqueo o algo así, por lo cual la voy a esperar porque es parte del equipo y del trato que tengo con ella, yo le dije, cuando no me puedas contestar u ocurra cualquier cosa, respóndeme a la brevedad para saber que todo está bien”, insistió.

Exnuera de Maribel Guardia estaría recibiendo amenazas

Durante el show de este 7 de febrero, se reportó que la ausencia de Imelda Tuñón habría sido por su temor de salir a la calle, ya que estaría recibiendo supuestas amenazas que la tendría preocupada a ella y a su familia.

“Nos comunicamos con ella y fue a través de una llamada -que no autorizó que fuera grabada- en donde nos expresó que no asistió debido a que tiene mucho miedo”, se detalló.

“Por medio de mensajes nos explicó que supuestamente ha estado recibiendo muchas amenazas de muerte y por eso no quiere salir a la calle”, se dijo.

La viuda de Julián Figueroa no ha negado ni confirmado lo reportado por el show mexicano. Sin embargo, se ha mostrado bastante activa en sus redes sociales.

Entre las fotografías que ha estado compartiendo desde sus historias de Instagram, este viernes, la exnuera de Maribel Guardia publicó un video de su hijo, así como reflexiones sobre el temor de “salir de casa” y “la maldad de las personas.


