Humberto Zurita ¿Humberto Zurita y Stephanie Salas son captados peleando?: los habrían visto “discutir” en público Humberto Zurita y Stephanie Salas fueron captados en un centro comercial de la Ciudad de México aparentemente discutiendo luego de pasar una velada “aparentemente romántica”.



Video Humberto Zurita y Stephanie Salas presumen su amor: el actor habló sobre los planes de boda

Humberto Zurita y su novia, Stephanie Salas, habrían sido captados presuntamente discutiendo en un centro comercial ubicado al sur de la Ciudad de México.

Según reportes de Kadri Paparazzi, los hechos habrían sucedido el lunes 5 de enero, luego de que la pareja de actores disfrutara de una “velada aparentemente romántica entre pláticas, sonrisas y buen ambiente” en un restaurante de lujo.

“Después caminaron por la plaza… Se detuvieron en una zona de ofertones de sábanas (…) Stephanie pagó la cuenta y es justo ahí donde la historia dio un giro inesperado”, declararon en el show de YouTube el 6 de enero.

De acuerdo con el reportero, conocido como ‘El Lobo’, Humberto Zurita habría salido molesto de la tienda, al punto que “comenzaron a discutir” y él, aparentemente le “manoteaba como intentando aclarar algo con insistencia”.

Según aparece en las imágenes y la descripción del mismo reportero, “Stephanie se mantuvo serena, sin perder la compostura", mientras que el viudo de Chrstian Bach "parecía que quería seguir con la discusión, pero Stephanie fue tajante… le pidió su bolsa y él se apresuró y la dejó atrás”.

Hasta el momento, ni Humberto Zurita ni Stephanie Salas han reaccionado a los rumores de una presunta pelea pública.

La relación de Humberto Zurita y Stephanie Salas tras la muerte de Christian Bach

Humberto Zurita y Stephanie Salas hicieron pública su relación en octubre de 2022. Apenas en mayo de 2025 celebraron tres años de noviazgo en medio de críticas por su diferencia de edad.

“¿Qué si hay una gran diferencia de edad? Sí, sí la hay. Cuando yo la conocí, ella era muy chiquita, acababa de tener a Mich, tenía 3 años, creo, pero ni la volteaba ver porque ahí sí existía esa diferencia, pero hoy en día, no hay diferencia”, explicó Humberto Zurita a 'Sale el Sol' tras ser cuestionado sobre el tema.