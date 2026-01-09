Humberto Zurita

Humberto Zurita y Stephanie Salas aclaran si estaban peleando y supuestos “manoteos”

Mientras el actor negó que hubiera “manoteado” en contra de la actriz, ella explicó por qué se habría pensado que ellos estaban peleando durante una salida en días pasados.

Humberto Zurita y Stephanie Salas aclararon si es verdad que estaban discutiendo durante su paseo por un centro comercial en la Ciudad de México en días pasados, como fue reportado.

La pareja habló acerca del video que fue difundido por el medio Kadri Paparazzi, que afirmó que ellos “comenzaron a discutir” tras haber realizado algunas compras y que el actor le “manoteaba” a la actriz.

Humberto Zurita niega “manotear” contra Stephanie Salas

La tarde de este 8 de enero, Humberto Zurita fue cuestionado al respecto durante una conferencia de prensa por la obra ‘El Seductor’, en la que trabaja con Stephanie Salas.

“Yo ni sabía que habían salido esas escenas. Hay gente que no tiene vida y entonces inventa una con el que puede, historias, ¿no?”, dijo ante medios como Despierta América.

Quien fuera el esposo de Christian Bach aseguró que no recuerda el momento que se muestra en el clip, pero negó tajantemente haber tenido un comportamiento negativo con su novia.

“¿Imagínate que yo voy a manotear a Stephanie? Yo no manoteo a ninguna mujer. O sea, no manoteo ni a un hombre”, declaró.

Igualmente, él aseveró que tiene “respeto” por la nieta de la difunta Silvia Pinal, con quien ya lleva tres años de relación.

“Jamás me permitiría yo faltarle al respeto, no sólo a Stephanie, a ninguna mujer de mi vida. Yo tengo una educación muy muy cercana a la verdad, de mis padres […] y no ofendería a una mujer nunca”, recalcó.

Stephanie Salas explica qué pasó en su supuesta pelea con Humberto Zurita

Por su parte, Stephanie Salas se tomó el tiempo de explicar el motivo por el que se llegó a pensar, al ver la grabación, que ella y Humberto Zurita habrían estado peleando.

“Somos muy intensos al hablar, ¡eh! Yo me lo he puesto a pensar cuando vamos a comer y así, porque sí somos como… pues somos actores, somos intensos”, enunció.

“Nos emocionamos y a lo mejor así alzamos las manos, pero no, nada extraordinario”, añadió la mamá de Michelle Salas.

La artista desacreditó las especulaciones de que tendría problemas con el productor por cuestiones económicas y afirmó que “totalmente” hay respeto entre ellos.

