Exintegrante de Hoy anuncia que será papá y hace confesión sobre el embarazo de su novia

Medio Metro, quien formó parte de Las Estrellas Bailan en Hoy en 2023, sorprendió al anunciar en pleno programa que será papá junto a su novia Lupita, con quien tiene una relación de más de tres años.

El exintegrante del programa Hoy dio a conocer la noticia en 'La Esquina de las Primicias' con Gil Barrera, este 11 de enero.

“Estoy bien contento, estoy bien feliz porque me acaban de dar la noticia que voy a ser papá”, detalló con una sonrisa el fenómeno viral de TikTok.

El bailarín, quien hizo pareja con Gaby Ramírez en el reality show, destacó que su novia ya “tiene tres meses y medio” de embarazo y que todo “se fue dando poco a poquito”.

José Eduardo Rodríguez, nombre real de Medio Metro, destacó que está listo para convertirse en papá, pues era un sueño que desde hace mucho deseaba cumplir.

“Sí, estoy bien listo (para ser papá), estoy bien contento porque desde cuando ya lo queríamos, ya quería ser papá”, comentó.

El joven de 24 años aseguró que él desea que sea niño e, incluso, destapó el nombre que podría llevar.

“Todavía no sabemos (el sexo del bebé). Yo quiero niño, (le vamos a poner) Eduardo”, aseguró.

Conductora de Hoy quiere ser la madrina del bebé de Medio Metro

Andrea Escalona se encontraba como invitada del programa 'La Esquina de las Primicias' y no pudo ocultar su emoción al escuchar que Medio Metro se convertirá en papá este 2024.

“¿Qué? Oye qué pericia. ¿Qué le pasa a Lupita? Oye nos presentó a Lupita en el show, aparte es una cuero y ¿ya la embarazaste Medio Metro? Te iba a preguntar ¿cómo fue?, pero ya me imaginé cómo fue amigo”, expresó entre risas.

La conductora de Hoy felicitó al bailarín y destacó que la paternidad es una de las etapas más bonitas de la vida.

“Está padrísimo, es lo más bonito, te va a cambiar la vida para bien y traen torta bajo el brazo”, comentó.