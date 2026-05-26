Muertes Hijo del fundador de Mango rompe el silencio tras ser acusado por la muerte de su papá Jonathan Andic rompió el silencio a través de una carta tras ser considerado como sospechoso del supuesto homicidio de su padre Isak Andic, quien perdió la vida en un trágico accidente.



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Video Arrestan al hijo del fundador de Mango por ser el principal sospechoso de la muerte de su padre

Jonathan Andic rompió el silencio tras ser acusado y arrestado por la muerte de su papá Isak Andic, fundador de Mango.

A través de una carta abierta dirigida a todos los empleados de Mango, difundida por medios como The Guardian, el hijo del fallecido multimillonario renunció a su cargo como vicepresidente de la compañía tras ser arrestado bajo la sospecha de presunto homicidio.

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“Escribo estas palabras con sinceridad y humildad, desde el dolor, la impotencia y la frustración de encontrarme ante un relato de presunta culpabilidad que no responde a la realidad. Hace unos diecisiete meses perdí a mi padre, en unas circunstancias profundamente dolorosas para mí, mi familia y nuestro entorno cercano. A ese duelo se ha sumado el hecho de tener que convivir con la más grave, injusta e infundada acusación que puede recaer sobre una persona”, expresó el 26 de mayo.

En la misiva, el hijo del fundador de Mango negó las acusaciones que hay en su contra, asegurando que la información se ha tergiversado y ha alterado la realidad.

“Quiero expresar, con el corazón, que he querido y quiero profundamente a los míos, y de una manera muy especial, a mi padre. Vivimos juntos muchos momentos felices, entrañables y llenos de cariño. Como sucede en tantas familias, también hemos tenido momentos difíciles y complejos, que superamos con gran esfuerzo, generosidad y ayuda. El amor, el respeto y el vínculo que siempre hemos sentido forman parte del ADN de nuestra familia, como saben aquellos que nos conocen bien”, agregó.

“Se ha construido un relato público con una visión parcial, descontextualizada y tergiversada, que ha generado una percepción de culpabilidad ajena a la realidad. Sé que desmontarlo exigirá tiempo, esfuerzo y una dedicación intensa”, insistió.

Hijo de fundador de Mango renuncia a su cargo

Jonathan Andic dio a conocer la razón por la que había decidido renunciar de manera temporal a su cargo de vicepresidente de Mango.

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“La atención y el foco que exige mi defensa en el proceso judicial, en este momento, no me permite mantener el alto compromiso que exige mi rol en la compañía. Por este motivo, y desde la responsabilidad, he decidido apartarme temporalmente de mi dedicación a MANGO, conservando el vínculo con otros proyectos familiares, empresariales y sociales”, compartió.

“Tomo esta decisión con tristeza, pero convencido de que es lo mejor para la compañía y para mí. Afronto este proceso con serenidad y entereza, y necesito concentrar toda mi energía en demostrar mi inocencia. Con el pleno apoyo de mi familia y de mi entorno, asumo esta situación con la tranquilidad y la convicción de que los hechos demostrarán de forma clara mi inocencia, y de que la verdad acabará imponiéndose”, sentenció.

¿Cómo murió el fundador de Mango?

Isak Andic murió a los 71 años, el 14 de diciembre de 2024, tras caer de una altura de 150 metros durante una práctica de senderismo en las montañas de Montserrat de Barcelona. Al momento del accidente, el fundador de Mango se encontraba con su hijo.

"Mi padre está inconsciente en el suelo. Lo he visto caer y no puedo acceder a él”, dijo Jonathan en su llamada a emergencias.

El 17 de diciembre de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña informó que no se encontraron indicios de actividad criminal en el incidente. Sin embargo, las versiones que dio Jonathan sobre el día del accidente lo convirtieron en sospechoso para las autoridades.

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El hijo del empresario fue interrogado en más de una ocasión por las autoridades y, aunque según señalan cayó en contradicciones, el caso fue archivado en enero de 2026, pero fue reabierto en marzo.