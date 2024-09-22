Hija de Nodal y Cazzu sorprende: así la captan demostrando revelador talento con solo un año

Video Amiga de Cazzu da nuevos detalles de cómo es Inti, la hija que la cantante tiene con Nodal

Inti, la hija que tienen en común Christian Nodal y Cazzu, cumplió un año el pasado 14 de septiembre y ahora sale a la luz una nueva foto de la niña que revelaría un hasta ahora desconocido talento de la bebé.

¿Inti heredó el talento artístico de Nodal y Cazzu?

En una de las imágenes, la niña aparece muy atenta al lado de su tía mientras toca una melodía con la guitarra.

Inti parece vivir rodeada de música y no solo por su madre, sino también por su tía Florencia Cazzuchelli, con quien aparece aquí gozándola de ver tocar la guitarra. Imagen Florencia Cazzuchelli/Instagram



Sin embargo, en otra de las fotos que compartió la DJ y cantante, la bebé aparece tocando un tambor con dos baquetas.

Inti parece muy concentrada jugando con el instrumento musical lo que ha desatado que varios usuarios de redes sociales aseguren que la niña parece haber heredado el talento musical de sus padres y hasta el de su tía.

Inti fue captada así tocando con entusiasmo un tambor lo que hace pensar a muchos que heredó el talento musical de Nodal y Cazzu. Imagen Florencia Cazzuchelli/Instagram



" Mi hija es una rockstar. A ella le encanta viajar y se porta súper bien", dijo Nodal en febrero pasado para Los 40.

" Claro que le haré canciones de cuna y de todo tipo, pero hasta que ella no tenga una edad que me enseñe música no podré hacer canciones que a ella le gusten", explicó en ese entonces, cuando aún presumía de una vida en pareja con Cazzu.

El pasado 23 de mayo él anunció su separación de la argentina. Ese momento, la niña tenía 8 meses de nacida.

Solo dos meses después, el sonorense se casó con Ángela Aguilar en una lujosa y colonial hacienda en Morelos. México.