Hija de Nodal y Cazzu sorprende: así la captan demostrando revelador talento con solo un año
Nuevas fotos de Inti, la hija que tienen en común Christian Nodal y Cazzu, salieron a la luz a raíz del primer cumpleaños de la niña y en ellas se deja ver un aparente talento de la criatura.
Inti, la hija que tienen en común Christian Nodal y Cazzu, cumplió un año el pasado 14 de septiembre y ahora sale a la luz una nueva foto de la niña que revelaría un hasta ahora desconocido talento de la bebé.
¿Inti heredó el talento artístico de Nodal y Cazzu?
Florencia Cazzuchelli es la hermana mayor de Cazzu y fue ella quien a través de Instagram publicó nuevas fotos y videos de Inti con motivo de su reciente cumpleaños.
En una de las imágenes, la niña aparece muy atenta al lado de su tía mientras toca una melodía con la guitarra.
Sin embargo, en otra de las fotos que compartió la DJ y cantante, la bebé aparece tocando un tambor con dos baquetas.
Inti parece muy concentrada jugando con el instrumento musical lo que ha desatado que varios usuarios de redes sociales aseguren que la niña parece haber heredado el talento musical de sus padres y hasta el de su tía.
" Mi hija es una rockstar. A ella le encanta viajar y se porta súper bien", dijo Nodal en febrero pasado para Los 40.
" Claro que le haré canciones de cuna y de todo tipo, pero hasta que ella no tenga una edad que me enseñe música no podré hacer canciones que a ella le gusten", explicó en ese entonces, cuando aún presumía de una vida en pareja con Cazzu.
El pasado 23 de mayo él anunció su separación de la argentina. Ese momento, la niña tenía 8 meses de nacida.
Solo dos meses después, el sonorense se casó con Ángela Aguilar en una lujosa y colonial hacienda en Morelos. México.