Cazzu evita mostrar rostro de su ex Nodal en video de la fiesta de Inti y el cantante reacciona

Video Nodal está harto de quienes lo critican porque “no felicita a su hija en su cumpleaños”: “No se metan”

Christian Nodal no se quedó de brazos cruzados al ver las fotos que su ex Cazzu publicó desde el pasado viernes 13 de septiembre respecto a la fiesta de cumpleaños de Inti, la hija que tienen en común.

La criatura llegó a un año de vida este sábado 14, pero desde un día antes su famosa madre compartió fotos y videos de la gran fiesta que le realizó en Argentina, en donde ambas residen.

PUBLICIDAD

No está clara la fecha exacta en que se llevó a cabo la celebración. Algunos reportes apuntan a que supuestamente habría sido algunos días atrás.

La fiesta de cumpleaños de Inti, la hija que Cazzu y Nodal tienen en común, se llevó a cabo en Argentina. Imagen Cazzu/Instagram

Cazzu evita mostrar presencia de Nodal

La fiesta se habría llevado a cabo al aire libre en donde hubo un "parque inflable", piscinas llenas de pelotas y hasta una rueda de la fortuna.

Durante las primeras horas posteriores a las que Cazzu fue soltando imágenes de la celebración, se especuló que Nodal supuestamente no acudió a ella debido a que aparentemente no aparecía en las fotos.

Sin embargo, en la publicación que la rapera dejó en Instagram con 5 imágenes, la última correspondió a un video en el que se observa que una mano sostiene a Inti mientras que la trapera baila a un lado de ella. No aparece de cuerpo completo la persona que tiene en brazos a la menor de edad.

Sin embargo, quien la sostiene es Nodal, pues los tatuajes que se observan en esa mano coinciden con los del sonorense. No está claro el motivo por el que Cazzu no mostró el rostro de su ex.

En esta imagen que Cazzu compartió en Instagram, la cantante no mostró el rostro de Nodal, pero la presencia del cantante en la fiesta fue evidente al dejarse ver que la mano con el tatuaje que sostiene a Inti era la de él. Imagen Cazzu/Instagram

Nodal reacciona a publicación de Cazzu

En medio de las críticas a favor y en contra de que Cazzu haya evitado mostrar en Instagram la presencia de Nodal en la fiesta de la hija que tienen en común, el artista mexicano sí reaccionó.

No dejó comentario alguno en la publicación, pero sí le dio 'me gusta' a la galería que incluye las 4 fotos de la fiesta y el polémico video en el solo aparece su mano tatuada mientras carga la niña.

Nodal reaccionó con un 'me gusta' al video en el que su ex Cazzu no mostró el rostro del cantante y solo dejó ver su mano sosteniendo a Inti durante la fiesta de cumpleaños de la niña. Imagen Cazzu/Instagram



El 'like' de Nodal sorprende ya que Cazzu dejó de seguirlo en Instagram desde hace varios meses.

Cazzu dejó de seguir a Nodal desde que estalló el escándalo de la relación amorosa de él con Ángela Aguilar. Imagen Cazzu/Instagram

El cantante, quien tuvo una relación de dos años junto a la rapera, aún la seguía hasta la mañana de este domingo 15 de septiembre, según se pudo constatar.

A diferencia de ella, Nodal aún seguía a Cazzu en Instagram hasta la mañana de este domingo 15 de septiembre. Imagen Nodal/Instagram

Nodal anunció su separación de Cazzu el pasado 23 de mayo, cuando Inti tenía 8 meses de nacida.

PUBLICIDAD

Solo 18 días después, él confirmó tener un romance con Ángela Aguilar, con quien se casó el pasado 24 de julio, justo cuando se cumplieron dos meses de que el cantautor hizo pública la ruptura con la argentina.

Aparentemente, Ángela Aguilar no habría acudido a la fiesta de Inti, según algunas versiones.