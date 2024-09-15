Cazzu evita mostrar rostro de su ex Nodal en video de la fiesta de Inti y el cantante reacciona
En medio de las críticas a favor y en contra de que Cazzu no mostrara en Instagram la presencia de Nodal en la fiesta de cumpleaños de Inti, la hija que tienen en común, el artista mexicano reaccionó ante las acciones de su ex.
Christian Nodal no se quedó de brazos cruzados al ver las fotos que su ex Cazzu publicó desde el pasado viernes 13 de septiembre respecto a la fiesta de cumpleaños de Inti, la hija que tienen en común.
La criatura llegó a un año de vida este sábado 14, pero desde un día antes su famosa madre compartió fotos y videos de la gran fiesta que le realizó en Argentina, en donde ambas residen.
No está clara la fecha exacta en que se llevó a cabo la celebración. Algunos reportes apuntan a que supuestamente habría sido algunos días atrás.
Cazzu evita mostrar presencia de Nodal
La fiesta se habría llevado a cabo al aire libre en donde hubo un "parque inflable", piscinas llenas de pelotas y hasta una rueda de la fortuna.
Durante las primeras horas posteriores a las que Cazzu fue soltando imágenes de la celebración, se especuló que Nodal supuestamente no acudió a ella debido a que aparentemente no aparecía en las fotos.
Sin embargo, en la publicación que la rapera dejó en Instagram con 5 imágenes, la última correspondió a un video en el que se observa que una mano sostiene a Inti mientras que la trapera baila a un lado de ella. No aparece de cuerpo completo la persona que tiene en brazos a la menor de edad.
Sin embargo, quien la sostiene es Nodal, pues los tatuajes que se observan en esa mano coinciden con los del sonorense. No está claro el motivo por el que Cazzu no mostró el rostro de su ex.
Nodal reacciona a publicación de Cazzu
En medio de las críticas a favor y en contra de que Cazzu haya evitado mostrar en Instagram la presencia de Nodal en la fiesta de la hija que tienen en común, el artista mexicano sí reaccionó.
No dejó comentario alguno en la publicación, pero sí le dio 'me gusta' a la galería que incluye las 4 fotos de la fiesta y el polémico video en el solo aparece su mano tatuada mientras carga la niña.
El 'like' de Nodal sorprende ya que Cazzu dejó de seguirlo en Instagram desde hace varios meses.
El cantante, quien tuvo una relación de dos años junto a la rapera, aún la seguía hasta la mañana de este domingo 15 de septiembre, según se pudo constatar.
Nodal anunció su separación de Cazzu el pasado 23 de mayo, cuando Inti tenía 8 meses de nacida.
Solo 18 días después, él confirmó tener un romance con Ángela Aguilar, con quien se casó el pasado 24 de julio, justo cuando se cumplieron dos meses de que el cantautor hizo pública la ruptura con la argentina.
Aparentemente, Ángela Aguilar no habría acudido a la fiesta de Inti, según algunas versiones.