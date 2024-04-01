Hija de Mariana Levy quiere cantar como Ana Bárbara y ella reacciona pese a distanciamiento

Video Acusan que pareja de Ana Bárbara “se ponía medio loco” con los supuestos “castigos” a sus hijos

Ana Bárbara se mostró dispuesta a brindar apoyo a Paula, hija de la fallecida actriz Mariana Levy, en sus intenciones de dejar atrás su “sueño” de ser actriz como su mamá y despuntar en el canto como ella.

A mediados de marzo pasado, Paula Levy reveló que había puesto en pausa su carreta en actuación para seguir los pasos de la ‘Reina Grupera’ en el mundo de la música.

"Tengo toda la intención de regresar (a la actuación), pero también tengo otra parte de mí en la música. La verdad me encanta la cumbia y mezclar la cumbia con el hip hop, yo creo que ahorita es como mi tirada, pero pues sigo descubriendo qué onda.

Obviamente creciendo con Ana Bárbara, pues la reina casi casi de la cumbia, bueno no la reina, pero se entiende ¿no?”, dijo al programa ‘Venga la alegría’.

Ana Bárbara dispuesta a apoyar a hija de Mariana Levy en el canto

En medio de la polémica que vive con José Emilio, hijo de Mariana Levy y José María Fernández ‘Pirru’, tras las declaraciones que hizo sobre supuestos malos tratos de Ángel Muñoz a su hermano, Ana Bárbara reaccionó a la decisión de Paula de ser cantante.

Días después de que la misma Paula reconoció que su relación con Ana Bárbara estaba en pausa, la intérprete de ‘Bandido’ destacó que estará dispuesta a apoyar a sus hijos siempre que actúen con amor, lealtad y conciencia.

"Cuando hay personas que te dan amor y tú les has dado amor, pero son leales, seres conscientes, creo yo en el alma de las personas que actúan en función de eso, del amor. La gente que actúa con amor sí estoy dispuesta siempre para ellos. Para los que no, no", declaró al mismo matutino este 1 de abril.

Ana Bárbara manda mensaje tras denuncia contra periodista por supuesta “intimidación”

A través de las redes sociales de Michelle Rubalcava fueron publicados los documentos de la supuesta denuncia de Ana Bárbara en contra de Gustavo Adolfo Infante por presunta intimidación a su hijo menor de edad José María Fernández Ugalde.

En la denuncia se solicita como Medida de Protección que el periodista en su calidad de investigado no realice “conductas de intimidación o molestia a la víctima y ofendido o personas relacionadas con ellos”.