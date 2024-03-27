Famosos

Ana Bárbara denuncia a Gustavo Adolfo Infante por presunta “intimidación” a su hijo, reportan

Michelle Rubalcava, antiguo compañero del periodista, publicó documentos de la presunta denuncia interpuesta por la cantante contra el Gustavo Adolfo Infante.

Paulina Flores's profile picture
Por:Paulina Flores
Video Acusan que pareja de Ana Bárbara “se ponía medio loco” con los supuestos “castigos” a sus hijos

Ana Bárbara habría interpuesto ante la Procuraduría de Delitos Sexuales de la Ciudad de México una denuncia contra el periodista Gustavo Adolfo Infante en busca de “medidas de protección” para su hijo menor de edad.

¿Por qué Ana Bárbara habría denunciado a Gustavo Adolfo Infante?

PUBLICIDAD

Más sobre Famosos

Asesinato de cantante Yrma Lydya: detienen a presunto implicado en el crimen
2 mins

Asesinato de cantante Yrma Lydya: detienen a presunto implicado en el crimen

Univision Famosos
Hermana de Octavio Ocaña, de Vecinos, regresa al lugar donde él murió hace 4 años y esto muestra
1:00

Hermana de Octavio Ocaña, de Vecinos, regresa al lugar donde él murió hace 4 años y esto muestra

Univision Famosos
La amistad de Ana Bárbara y Reyli Barba dio como fruto un hijo, ¿seguirá sus pasos en la música?
1:06

La amistad de Ana Bárbara y Reyli Barba dio como fruto un hijo, ¿seguirá sus pasos en la música?

Univision Famosos
Muere actor infantil de ‘The Fresh Prince of Bel-Air’: tuvo trágico fallecimiento a los 42 años
1 mins

Muere actor infantil de ‘The Fresh Prince of Bel-Air’: tuvo trágico fallecimiento a los 42 años

Univision Famosos
Grettell Valdez se reencuentra con su hijo Santino en NY tras su partida: su ex también está ahí
2 mins

Grettell Valdez se reencuentra con su hijo Santino en NY tras su partida: su ex también está ahí

Univision Famosos
Yolanda Andrade rompe en llanto por su enfermedad: “Soy yo atrapada en otro cuerpo”
0:59

Yolanda Andrade rompe en llanto por su enfermedad: “Soy yo atrapada en otro cuerpo”

Univision Famosos
Ofrecen recompensa por supuesto agresor de Doña Lety: de esto lo acusan
1 mins

Ofrecen recompensa por supuesto agresor de Doña Lety: de esto lo acusan

Univision Famosos
Yolanda Andrade rompe en llanto en pleno show: revela qué le asusta más de su enfermedad
3 mins

Yolanda Andrade rompe en llanto en pleno show: revela qué le asusta más de su enfermedad

Univision Famosos
Lety Calderón vive angustia con sus hijos y madre tras impactante ‘noticia’: “La hubiera matado”
1:00

Lety Calderón vive angustia con sus hijos y madre tras impactante ‘noticia’: “La hubiera matado”

Univision Famosos
Ángela Aguilar responde a quienes “no les gusta quien soy” tras polémicas con Nodal: esto ofrece
1:00

Ángela Aguilar responde a quienes “no les gusta quien soy” tras polémicas con Nodal: esto ofrece

Univision Famosos

A través de las redes sociales del comunicador Michelle Rubalcava fueron publicados los supuestos documentos de la denuncia en contra de su excompañero de programa.

"Se procede a dictar las Medidas de Protección... a favor de la víctima menor de edad, de identidad reservada de iniciales J.M.F.U, así como de su representante, la ofendida, ciudadana Altagracia Ugalde Motta y en contra del ahora denunciado Gustavo Adolfo Infante Seañez", se lee en los documentos.

Michelle Rubalcava revela documentos de la supuesta denuncia.
Michelle Rubalcava revela documentos de la supuesta denuncia.
Imagen Michelle Rubalcava/Instagram


En la publicación, se lee como medidas de protección la prohibición al periodista “de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima y ofendido o personas relacionadas con ellos”.

Y manifiesta que, en caso de no acatar la Medida de Protección, Gustavo Adolfo Infante, en "su calidad de investigado", incurriría en el hecho señalado por la ley "como delito de violación a las órdenes de protección".

Hasta el momento el periodista no ha compartido alguna reacción a la publicación de Michelle Rubalcava, con quien compartió foro en el programa ‘De Primera Mano’.

Gustavo Adolfo Infante ha cubierto, dentro del show mencionado, notas relacionadas con el escándalo que recientemente rodea la vida personal de Ana Bárbara, luego de que José Emilio Levy habló de los supuestos malos tratos de Ángel Munoz, pareja de la cantante a sus hermanos.

El periodista reveló la carta en la que José María Fernández, mejor conocido como “Pirru”, respondió a la aparente amenaza que Guillermo Pous, abogado de Ana Bárbara, hizo a José Emilio Levy sobre las consecuencias legales que podría tener tras sus declaraciones sobre Ángel Muñoz.

Relacionados:
FamososAna BárbaraGustavo Adolfo Infante

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX