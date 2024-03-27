Ana Bárbara denuncia a Gustavo Adolfo Infante por presunta “intimidación” a su hijo, reportan

Video Acusan que pareja de Ana Bárbara “se ponía medio loco” con los supuestos “castigos” a sus hijos

Ana Bárbara habría interpuesto ante la Procuraduría de Delitos Sexuales de la Ciudad de México una denuncia contra el periodista Gustavo Adolfo Infante en busca de “medidas de protección” para su hijo menor de edad.

¿Por qué Ana Bárbara habría denunciado a Gustavo Adolfo Infante?

PUBLICIDAD

A través de las redes sociales del comunicador Michelle Rubalcava fueron publicados los supuestos documentos de la denuncia en contra de su excompañero de programa.

"Se procede a dictar las Medidas de Protección... a favor de la víctima menor de edad, de identidad reservada de iniciales J.M.F.U, así como de su representante, la ofendida, ciudadana Altagracia Ugalde Motta y en contra del ahora denunciado Gustavo Adolfo Infante Seañez", se lee en los documentos.

Michelle Rubalcava revela documentos de la supuesta denuncia. Imagen Michelle Rubalcava/Instagram



En la publicación, se lee como medidas de protección la prohibición al periodista “de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima y ofendido o personas relacionadas con ellos”.

Y manifiesta que, en caso de no acatar la Medida de Protección, Gustavo Adolfo Infante, en "su calidad de investigado", incurriría en el hecho señalado por la ley "como delito de violación a las órdenes de protección".

Hasta el momento el periodista no ha compartido alguna reacción a la publicación de Michelle Rubalcava, con quien compartió foro en el programa ‘De Primera Mano’.

Gustavo Adolfo Infante ha cubierto, dentro del show mencionado, notas relacionadas con el escándalo que recientemente rodea la vida personal de Ana Bárbara, luego de que José Emilio Levy habló de los supuestos malos tratos de Ángel Munoz, pareja de la cantante a sus hermanos.