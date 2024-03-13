Hija de Mariana Levy trunca sueño de ser actriz como su mamá y Ana Bárbara estaría detrás

Video La hija de Mariana Levy es la viva imagen de su mamá y este video inédito de su infancia lo comprueba

Paula, hija de la fallecida Mariana Levy y José María Fernández “El Pirru”, confesó que abandonó la carrera de actuación para enfocarse en otra rama del entretenimiento en la que Ana Bárbara tiene qué ver.

Hija de Mariana Levy deja la actuación

En enero del 2023, Paula Levy, de 21 años, habló ilusionada sobre el comienzo de sus estudios en el Centro de Educación Artística de Televisa para ver realizado su sueño de ser actriz como su mamá.

“Es una oportunidad súper cool y estoy muy agradecida de poder estar aquí y tomar la oportunidad. Mil veces, desde que era chiquita (he soñado con ser actriz), ahora sí que toda la vida, pero no me había atrevido, entonces ya ahora sí a dar el aventón, el brinco”, dijo a Edén Dorantes en aquel momento.

Sin embargo, la también nieta de Talina Fernández cambió de rumbo sus objetivos profesionales, pues inspirada en la carrera de su exmadrastra Ana Bárbara pretende enfocarse en la música.

"Tuve unos problemas y sí me tuve que salir, no había dicho eso públicamente, pero sí tengo toda la intención de regresar, pero también tengo otra parte de mí que la música es muy importante. Estoy como productora, más allá que de cantante, pero igual en algún momento lanzarme, ver qué pasa", dijo en una reciente entrevista al programa ‘Venga la alegría’.

Paula Levy confesó que sus gustos musicales fueron heredados por Ana Bárbara quien los crio como hijos propios tras el fallecimiento de Mariana Levy y durante los cuatro años que duró su matrimonio con 'Pirru'.

“Me encanta la cumbia, sí la verdad me encanta la cumbia y mezclar la cumbia con el hip hop, yo creo que ahorita es como mi tirada, pero pues sigo descubriendo qué onda. Obviamente creciendo con Ana Bárbara, pues la reina casi casi de la cumbia, bueno no la reina, pero se entiende ¿no?”, compartió.

Paula Levy declaró en el mismo programa que actualmente su relación con Ana Bárbara se encuentra en “pausa” en medio de los conflictos que enfrenta la cantante tras las polémicas acusaciones que ha hecho José Emilio sobre los supuestos malos tratos de Ángel Muñoz a sus hijos.

Asimismo, destacó que mantiene una cercana relación con su hermano, José Emilio, y sus medios hermanos; María Levy, hija de Mariana Levy y Ariel López Padilla; y José María “Chema” Fernández; hijo de Ana Bárbara y José María Fernández, 'Pirru'.

"Muy bien, la verdad muy bien, estoy ahorita muy cercana a todos, si, es uno de esos momentos donde todos estamos bien, raro, pero lo aprovechó. José Emilio muy contento, está echándole todas las ganas estudiando, Chema también estudiando, a todos los veo increíble y eso me da una paz increíble", dijo.

¿Por qué Paula Levy no había visto las telenovelas de su mamá Mariana Levy?

La joven reveló que fue hasta hace poco que vio el trabajo que su mamá Mariana Levy hizo en la pantalla chica en telenovelas como ‘La pícara soñadora’ o ‘Amor real’ pues representaba para ella “trauma”.