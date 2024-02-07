Hija de Geraldine Bazán no quiso fiesta de XV porque le "estresaba": así la celebró su mamá

Video La hija mayor de Geraldine Bazán y Gabriel Soto ya tiene novio a sus 14 años: así lo reveló

La hija mayor de Geraldine Bazán y Gabriel Soto, Elissa Marie, está en la cuenta regresiva para su cumpleaños número 15, el próximo 17 de febrero.

Ya que la elección de la adolescente de no celebrar con una fiesta tradicional fue irrevocable, su mamá hizo realidad uno de los deseos que le solicitó a cambio.

Geraldine Bazán comienza los festejos de su hija mayor

Este 6 de febrero, Geraldine Bazán recurrió a su cuenta de Instagram para compartir que le regaló a su retoño el viaje que anhelaba.

“Fin de semana pre-cumpleañero de Elissa”, escribió en primer lugar para acompañar una serie de imágenes, encabezadas por una en la que aparecen juntas al lado de Alexa Miranda, su otra nena.

“Desde que decidió que no quería fiesta de XV años, (ella) me pidió como parte de sus festejos invitar a dos de sus mejores amigas a Vidanta y así fue. ¡Gozaron al máximo!”, explicó.

Geraldine Bazán y sus hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda. Imagen Geraldine Bazán/Instagram



El mencionado ‘resort’ está ubicado en Nuevo Vallarta, Nayarit (México). Durante una de las noches de su paseo, la joven sopló las velas de un pastel, marcando así un instante especial.

Elissa Marie sopló las velas de un paste por su cumpleaños número 15. Imagen Geraldine Bazán/Instagram



En otras de las instantáneas, a Elissa se le puede ver feliz en la playa e instalaciones del hotel, tanto sola como en compañía de sus amistades.

Elissa Marie disfrutó de un viaje con sus amigas. Imagen Geraldine Bazán/Instagram



Previamente, la estrella de telenovelas como Corona de Lágrimas 2, que puedes ver aquí en ViX, subió a sus historias en la red social imágenes de su viaje.

En los clips incluso quedó al descubierto que la habitación en la que se alojaban estaba adornada con globos rosas y flores, en honor a su ‘vuelta al sol’.

En entrevista con ‘Ventaneando’ el 19 de enero, la también primogénita de Gabriel Soto externó el motivo por el que rechazó la tradicional celebración de XV años.

“Me estresaría mucho en lugar de disfrutarlo, entonces decidí que sería mejor idea no (realizar una fiesta)”, dijo con sinceridad.

Geraldine Bazán no se preocupa por el noviazgo de su hija

Recientemente, Geraldine Bazán habló de la relación que ya mantiene Elissa Marie, dejando claro que no le angustia.

“No solamente me dio la noticia, desde antes me (dijo): ‘Oye, hay un niño al que le gusto, y a mí también’. O sea, sí (el primer amor)”, comentó ante el micrófono de Despierta América el 2 de febrero.

“No soy celosa, soy protectora y, como todas las mamás, platicar con ellos. No es que me preocupe porque ella es una niña muy inteligente, sensible, y sabe”, sentenció.