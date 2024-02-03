El inolvidable regalo de XV años que Gabriel Soto y Geraldine Bazán le dieron a su hija

Video La hija mayor de Geraldine Bazán y Gabriel Soto ya tiene novio a sus 14 años: así lo reveló

Gabriel Soto y Geraldine Bazán adelantaron el festejo de cumpleaños de su hija mayor, Elissa Marie, quien el 17 de febrero cumplirá 15 años.

A diferencia de muchas adolescentes que desean su inolvidable fiesta, la primogénita de los actores prefirió irse de viaje con sus amigas, así lo compartió Geraldine, a quien le tocó la responsabilidad de acompañarlas.

En un encuentro con los medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México, reveló que se iba de viaje para celebrar a Elissa.

"Pues no quiso fiesta (de XV años), de hecho ahorita vamos justo a su viaje de celebración", compartió sin dar mayores detalles, reportó Despierta América. Sin embargo, más tarde reveló que estaban en las playas de Nuevo Vallarta, en el estado de Nayarit, México.

" Como vieron traigo adolescentes por doquier, pues bueno, me tocó y me encanta, la verdad es que seguro ella no me va a hacer caso en todo el viaje", dijo resignada con un toque de humor. "Obviamente de eso se trata, que ella disfrute con sus amigas que es lo que quiso", añadió en la entrevista con la prensa.

Elissa Marie se fue la playa con sus amigas para celebrar sus XV años. Imagen Geraldine Bazán/Instagram

Aunque Elissa no ha compartido imágenes del viaje en superfil de Instagram, la actriz sí, en ellas muestra algunos de los paisajes que disfrutan.

También dejó al descubierto que no dejaron pasar la oportunidad de adornar la habitación en la que se hospedan con globos rosados para celebrar los 15 años de su primogénita.

Elissa Marie y sus amigas. Imagen Geraldine Bazán/Instagram

Elissa no tuvo fiesta, pero si usó un vestido de XV años

A mediados de enero, Elissa fue una de las modelos que desfiló por las pasarelas del evento 'XV legacy dress revelation'.

La hija de Gabriel Soto usó un vestido en tonos lila y tornasol con cola, que contaba tenía desde el escote y a lo largo del diseño 750 incrustaciones de pluma sintética con perla y 3 mil cristales Swarovski.