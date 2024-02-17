Así reaccionó la hija de Gabriel Soto con el regalo que Geraldine Bazán le dio por sus XV años

Video Así celebró la hija de Geraldine Bazán sus XV años: no tuvo la tradicional fiesta

Elissa Marie, la hija mayor de Gabriel Soto y Geraldine Bazán, cumplió 15 años este 17 de febrero y, aunque sus padres le adelantaron su regalo hace un par de semanas con un inolvidable viaje con sus amigas a las playas de Nuevo Vallarta, México, este sábado continuaron los festejos.

Muy temprano por la mañana la actriz y su hija menor, Miranda, despertaron a la cumpleañera con un pequeño pastel de chocolate que le llevaron a la cama. Más tarde, Bazán compartió un video del momento en que las hermanas se delitan el paladar con la torta.

Elissa se mostró sorprendida cuando su madre le dio su regalo de cumpleaños, el cual parece ser una pequeña maleta plateada. "No hay manera", fue lo que la jovencita contestó visiblemente emocionada.

Así despertó Elissa Marie en su cumpleaños número 15. Imagen Geraldine Bazán/Instagram

Geraldine también compartió una serie de fotografías en donde se aprecia la conexión y complicidad que tienen madre e hija, las cuáles acompañó con un tierno mensaje de cumpleaños.

"Elissa mía… No puedo creer que ya mi bebé está cumpliendo XV años, sin duda el mejor viaje de mi vida ser tu mamá… ¡Estoy tan orgullosa de ti! Eres un ser humano único, hermoso, compasivo y llenas de luz la vida de todos los que te rodeamos. ¡Te amamos infinito!".

La felicitación de Geraldine Bazán a su hija. Imagen Geraldine Bazán/Instagram

La amorosa felicitación de Gabriel Soto a su hija

El galán de telenovelas no se quedó atrás y también publicó varias fotografías de Elissa que van desde que era una bebé hasta su transformación en quinceañera.

Soto le reiteró el gran amor que le tiene y su compromiso con ella.

"Soy el papá más feliz y orgulloso del mundo. Hoy ya cumples 15 años hija mía. No hay palabras para decirte cuánto te amo y sabes que siempre estoy contigo para apoyarte, para amarte, para guiarte y para acompañarte. Te deseo siempre toda la felicidad y alegría del mundo mi amor y siempre, siempre estaré para ti. ¡Te amo con todo mi corazón! Happy birthday girl!", escribió el protagonista de Mi Camino Es Amarte, telenovela que puedes disfrutar en ViX.

Gabriel Soto dedica mensaje a su hija. Imagen Gabriel Soto/Instagram

El inolvidable regalo de XV años que recibió Elissa Marie

En entrevista con 'Ventaneando' el 19 de enero, la adolescente externó el motivo por el que rechazó tener una tradicional fiesta de XV años.

" Me estresaría mucho en lugar de disfrutarlo, entonces decidí que sería mejor idea no (realizar una fiesta)", dijo con sinceridad.

Sin embargo, le pidió a sus padres un viaje a la playa con sus amiga, lo cual le cumplieron el 5 de febrero.

"Desde que decidió que no quería fiesta de XV años, me pidió como parte de sus festejos invitar a dos de sus mejores amigas a Vidanta y así fue. ¡Gozaron al máximo!", explicó en una publicación de Instagram.

Durante el viaje, la actriz compartió videos y fotografías en donde se aprecia que Elissa disfrutó en cada momento.