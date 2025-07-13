Director de Miss Universe Cuba sale en defensa de hija de Lili Estefan tras coronación

Video Lili Estefan reacciona tras coronación de su hija en Miss Universe Cuba: estaba que no lo podía creer

Prince Julio César, el director del certamen Miss Universe Cuba 2025, defendió el título que ganó Lina Luaces el pasado 8 de julio.

La también hija de Lili Estefan se coronó como triunfadora representando a Santiago de Cuba, lugar donde su famosa madre nació.

PUBLICIDAD

Defiende título de Lina Luaces

El director del concurso habló con Hola! TV y emitió su postura tras los señalamientos que se han hecho hacia Lina Luaces.

"Yo soy un amante de la democracia y cada quien puede decir lo que quiera decir. Me parece perfecto justamente de eso se tratan las plataformas", dijo.

" Es una reina de la cual estoy muy contento, muy agradecido, es una niña increíble", destacó sobre la joven de 22 años.

Prince Julio César, el director del certamen Miss Universe Cuba 2025, defendió el título que ganó Lina Luaces. Imagen Lina Luaces/Instagram y Despierta América/Instagram



"Tú te quedas con la percepción de las personas cuando llegan y después con el compartir del tiempo uno dice: 'Qué niña tan dulce, tan increíble', es todo lo que tú ves fuera de la televisión o lo que ven la portada de una revista o las redes, es todo lo contrario", mencionó sobre la también modelo.

Lina Luaces nació en Estados Unidos y tenía la opción de competir en Miss Universe USA. Decidió inscribirse a Miss Universe Cuba porque ha dicho que "no se siente americana" sino más bien cubana luego de crecer rodeada de esa cultura gracias a su madre.

El apellido Estefan

El director del concurso negó conocer a los Estefan y desmintió alguna supuesta influencia.

" No conozco a Gloria Estefan, me imagino que va a pasar en algún momento por tener a su sobrina tan cerca, todavía no conozco a Emilio Estefan no he tenido la oportunidad y a su mamá (Lili), justamente el día en el certamen era la segunda vez en la vida que la veía", aseguró.

"Entonces todo eso que han dicho o que puedan decir o que están diciendo yo creo que está por tierra, me hubiera gustado conocerlos anteriormente, pero no es la realidad", explicó.