Muere mamá de Aislinn Derbez, ¿quién era Gabriela Michel?

Gabriela Castrejon Michel, mamá de Aislinn Derbez, murió este lunes a los 65 años. La actriz de doblaje, según reporta la 'influencer' Jacqueline Martínez 'Chamonic', sufrió un accidente doméstico que le arrebató la vida.

¿Quién era Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez?

Gabriela Castrejón Michel nació en la Ciudad de México el 28 de octubre de 1960. Desde muy joven, ella mostró interés por el baile y la actuación, según información proporcionada por People en Español.

Esta vocación la impulsó a llevar a cabo estudios formales en ambas disciplinas. Además, fruto de esta inclinación, ella cofundó una escuela de actuación y danza con su entonces pareja, Eugenio Derbez.

Dicha institución fue cerrada posteriormente a la separación de la pareja. El compromiso con la actuación la llevó a ejercer como una importante actriz de doblaje, participando en proyectos cinematográficos como ‘Bedtime Stories’, ‘The Santa Clause 2’ y ‘The Parent Trap’. Entre sus personajes más famosos están ‘Samantha Jones’, de ‘Sex and the City’, y ‘La Reina Clarion’, en ‘Tinkerbell’.

En el plano personal, luego de concluir su relación con Eugenio Derbez, en la década de los noventa contrajo matrimonio con el locutor Jorge Alberto Aguilera, con quien trabajó en el programa 'En Familia... con Chabelo'.

“Yo conocí a Gaby Michel como conductora de XETU y luego nos encontrábamos en algunos estudios haciendo publicidad. Después me la volví a encontrar en el programa de Chabelo (En Familia… con Chabelo) porque ella tenía una participación ahí también, en la parte de producción. Ella también estuvo como encargada de las edecanes y en cuestión de dirección escénica y cosas así. Y después nos seguimos encontrando, hicimos nuevamente clic y nos casamos cuando Aislinn (Derbez) era muy chiquita”, contó a Las Estrellas en 2020.

De esta unión marital nacieron sus dos hijas: Michelle y Chiara Aguilera. Aunque son pocos los datos los que se conocen sobre la vida personal de la actriz de doblaje, este lunes 24 de noviembre, tras darse a conocer su muerte, la periodista Matilde Obregón reportó que Gaby Michel y Jorge Alberto Aguilera llevaban meses separados.

Gabriela Michel y Eugenio Derbez estuvieron casados

Gabriela Castrejón Michel y Eugenio Derbez mantuvieron una relación amorosa durante siete años. La pareja se casó en 1986, año en que nació su única hija: la actriz Aislinn Derbez.

La actriz de doblaje se enamoró del ahora esposo de Alessandra Rosaldo cuando él era su maestro de ballet, según relató Aislinn en entrevista con Yordi Rosado.

“Mi mamá le tira la onda, se lo ligó... y empezó esa historia. Lo que sé y está corroborado por los dos, es que fueron el gran amor que les pegó, ese primer amor que arrasa por todo"

En una entrevista con Yordi Rosado, Aislinn contó que sus padres se conocieron “de una forma muy extraña” pues el actor era maestro de ballet de Gabriela.

