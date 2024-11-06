Ben Affleck

Hija de Ben Affleck y hermana de JLo mantienen relación pese a divorcio de los actores: así fue su encuentro

Violet Affleck se encontró con Lynda López, quien incluso presumió una fotografía en sus redes sociales. Esto sucede a más de dos meses de que la cantante interpusiera la demanda para terminar su matrimonio del actor.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video ¿A Ben Affleck le volvió la sonrisa sin JLo? Así captan al actor mientras viviría proceso de divorcio

Violet, la hija mayor de Ben Affleck, se reunió con la hermana de su exmadrastra, Jennifer López, en medio del divorcio de los actores.

Pese a que su papá y la cantante fracasaron como pareja, la adolescente de 18 años aparentemente no desea cortar los lazos que forjó con la familia de ella mientras estuvieron casados.

PUBLICIDAD

Hija de Ben Affleck sonríe al lado de la hermana de JLo

Fue la propia Lynda López quien reveló en Instagram que visitó a Violet Affleck en las inmediaciones de la Universidad de Yale, donde la joven estudia.

La periodista publicó, el 3 de noviembre, las fotografías que tomaron durante su paseo por el extenso campus, ubicado en New Haven, Connecticut.

Más sobre Ben Affleck

Así se sentiría JLo a un año de haber solicitado el divorcio de Ben Affleck: “Un largo camino”
2 mins

Así se sentiría JLo a un año de haber solicitado el divorcio de Ben Affleck: “Un largo camino”

Univision Famosos
¿JLo contra Affleck tras burlarse de su supuesto nuevo novio?: “Mírame salir de las ruinas que dejaste”
2 mins

¿JLo contra Affleck tras burlarse de su supuesto nuevo novio?: “Mírame salir de las ruinas que dejaste”

Univision Famosos
¿Ben Affleck se burla de supuesto nuevo novio de JLo? Le habría dado consejo
2 mins

¿Ben Affleck se burla de supuesto nuevo novio de JLo? Le habría dado consejo

Univision Famosos
JLo se agarra a besos en la boca a hombres y mujeres tras su divorcio: el video del que muchos hablan
1:00

JLo se agarra a besos en la boca a hombres y mujeres tras su divorcio: el video del que muchos hablan

Univision Famosos
JLo revela promesa a sus hijos tras su “inesperada” separación de Ben Affleck: “Y lo cumplí”
2 mins

JLo revela promesa a sus hijos tras su “inesperada” separación de Ben Affleck: “Y lo cumplí”

Univision Famosos
Ben Affleck “está saliendo” de nuevo a dos meses del divorcio con JLo: “No se da por vencido en el amor”
2 mins

Ben Affleck “está saliendo” de nuevo a dos meses del divorcio con JLo: “No se da por vencido en el amor”

Univision Famosos
JLo y Ben Affleck tendrían desacuerdo millonario tras su divorcio y "grandes problemas": esto pasa
2 mins

JLo y Ben Affleck tendrían desacuerdo millonario tras su divorcio y "grandes problemas": esto pasa

Univision Famosos
Ben Affleck revela por qué quiere que sus hijos trabajen aunque él es millonario: “Salario mínimo”
2 mins

Ben Affleck revela por qué quiere que sus hijos trabajen aunque él es millonario: “Salario mínimo”

Univision Famosos
Ben Affleck pasa especial celebración con su ex mientras JLo se separa de sus hijos
2 mins

Ben Affleck pasa especial celebración con su ex mientras JLo se separa de sus hijos

Univision Famosos
Ben Affleck se “muda”, otra vez, tras el divorcio de JLo: al fin habitaría su mansión de 20,5 millones
2 mins

Ben Affleck se “muda”, otra vez, tras el divorcio de JLo: al fin habitaría su mansión de 20,5 millones

Univision Famosos

En una de las instantáneas, capturada por la primogénita del galán de Hollywood, ambas aparecen unidas y sonriendo a la cámara.

“¡New Haven con mi estudiante de Yale favorita!”, escribió, junto con un emoji de corazón azul, la hermana de Jennifer López para subtitular el ‘post’.

La hermana de Jennifer López, Lynda, visitó a Violet Affleck en la Universidad de Yale.
La hermana de Jennifer López, Lynda, visitó a Violet Affleck en la Universidad de Yale.
Imagen Lynda López/Instagram

El encuentro sucedió sólo horas antes de que saliera a la luz la entrevista en la que Affleck habló por primera vez de la intérprete de ‘On the floor’ tras su ruptura.

“Jennifer es espectacular”, dijo él a Entertainment Tonight, refiriéndose al trabajo que ella hizo encarnando a Judy Robles, madre del conocido luchador Anthony Robles, en la película biográfica ‘Unstoppable’.

De acuerdo con TMZ, la estrella de ‘Selena’ interpuso la demanda para finalizar su enlace legal con el cineasta el pasado 20 de agosto.

Alegadamente, en los documentos, ella citó que la fecha exacta en la que se dio su separación fue el 26 de abril de este año.

Tras conocerse lo hecho por ‘La Diva del Bronx’, Page Six reportó que los retoños de Ben, Violet, Fin y Samuel, y los de Jennifer, Emme y Max, estaban “tomando bien” la disolución del matrimonio.

Sin embargo, en julio una fuente indicó a Daily Mail que los cinco chicos anhelaban que el dúo se reconciliara pues creían que ellos “están real y profundamente enamorados”.

PUBLICIDAD

Por su parte, un ‘insider’ aseguró a In Touch que ‘Bennifer’ está llegando a acuerdos por los activos que adquirieron como marido y mujer: "No tenían un acuerdo prenupcial, lo que complica las cosas”.

JLo y Violet Affleck eran muy unidas

Antes de dar la estacada final a su relación con Ben Affleck, Jennifer López demostró en el verano lo cercana que era a Violet pasando con ella unos días en los Hamptons.

Ellas asistieron al East Hampton Antiques & Design Show, que se llevó a cabo afuera del Historic Mulford Farm Museum el 13 de julio, donde incluso disfrutaron de un helado.

Violet Affleck y Jennifer López estuvieron juntas en el verano.
Violet Affleck y Jennifer López estuvieron juntas en el verano.
Imagen The Grosby Group
Relacionados:
Ben AffleckJennifer LopezHijos de famososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD