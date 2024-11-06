Hija de Ben Affleck y hermana de JLo mantienen relación pese a divorcio de los actores: así fue su encuentro

Video ¿A Ben Affleck le volvió la sonrisa sin JLo? Así captan al actor mientras viviría proceso de divorcio

Violet, la hija mayor de Ben Affleck, se reunió con la hermana de su exmadrastra, Jennifer López, en medio del divorcio de los actores.

Pese a que su papá y la cantante fracasaron como pareja, la adolescente de 18 años aparentemente no desea cortar los lazos que forjó con la familia de ella mientras estuvieron casados.

Hija de Ben Affleck sonríe al lado de la hermana de JLo

Fue la propia Lynda López quien reveló en Instagram que visitó a Violet Affleck en las inmediaciones de la Universidad de Yale, donde la joven estudia.

La periodista publicó, el 3 de noviembre, las fotografías que tomaron durante su paseo por el extenso campus, ubicado en New Haven, Connecticut.

En una de las instantáneas, capturada por la primogénita del galán de Hollywood, ambas aparecen unidas y sonriendo a la cámara.

“¡New Haven con mi estudiante de Yale favorita!”, escribió, junto con un emoji de corazón azul, la hermana de Jennifer López para subtitular el ‘post’.

La hermana de Jennifer López, Lynda, visitó a Violet Affleck en la Universidad de Yale. Imagen Lynda López/Instagram

El encuentro sucedió sólo horas antes de que saliera a la luz la entrevista en la que Affleck habló por primera vez de la intérprete de ‘On the floor’ tras su ruptura.

“Jennifer es espectacular”, dijo él a Entertainment Tonight, refiriéndose al trabajo que ella hizo encarnando a Judy Robles, madre del conocido luchador Anthony Robles, en la película biográfica ‘Unstoppable’.

De acuerdo con TMZ, la estrella de ‘Selena’ interpuso la demanda para finalizar su enlace legal con el cineasta el pasado 20 de agosto.

Alegadamente, en los documentos, ella citó que la fecha exacta en la que se dio su separación fue el 26 de abril de este año.

Tras conocerse lo hecho por ‘La Diva del Bronx’, Page Six reportó que los retoños de Ben, Violet, Fin y Samuel, y los de Jennifer, Emme y Max, estaban “tomando bien” la disolución del matrimonio.

Sin embargo, en julio una fuente indicó a Daily Mail que los cinco chicos anhelaban que el dúo se reconciliara pues creían que ellos “están real y profundamente enamorados”.

Por su parte, un ‘insider’ aseguró a In Touch que ‘Bennifer’ está llegando a acuerdos por los activos que adquirieron como marido y mujer: "No tenían un acuerdo prenupcial, lo que complica las cosas”.

JLo y Violet Affleck eran muy unidas

Antes de dar la estacada final a su relación con Ben Affleck, Jennifer López demostró en el verano lo cercana que era a Violet pasando con ella unos días en los Hamptons.

Ellas asistieron al East Hampton Antiques & Design Show, que se llevó a cabo afuera del Historic Mulford Farm Museum el 13 de julio, donde incluso disfrutaron de un helado.