Hija de Ben Affleck le copia el look a su madrastra JLo antes del supuesto divorcio de la pareja

Video JLo desconcierta con una de las hijas de Ben Affleck en medio de rumores de divorcio: esto hizo

Violet Affleck, hija de Ben Affleck, lució igual a Jennifer López, su madrastra, en su más reciente aparición pública.

La adolescente de 18 años, a quien el actor procreó con su exesposa Jennifer Garner, ha sido vista compartiendo a solas con la cantante mientras circulan rumores de que el dúo se dirige al divorcio.

La joven pasó tiempo, a mediados de julio, con la actriz en los Hamptons, donde las captaron disfrutando de un helado.

JLo y Violet Affleck en los Hamptons. Imagen Instar Images/The Grosby Group

Hija de Ben Affleck se luce al estilo JLo

Este domingo 12 de agosto, Violet Affleck fue vista en una salida para almorzar en su ciudad natal: Los Ángeles, California.

Para esta ocasión, ella optó por utilizar un vestido de Dolce & Gabbana de corte midi, en dos tonos de rosa y cuello ‘V’.

Violet Affleck lució un vestido Dolce & Gabbana. Imagen X17online.com/x17/The Grosby Group

Dicho diseño lo usó Jennifer López en febrero de hace un año, durante una cita por el Día de San Valentín con Ben Affleck.

Jennifer Lopez usó el diseño de Dolce & Gabbana en 2023. Imagen X17online.com/x17/The Grosby Group

Aunque la intérprete de ‘On the floor’ combinó la pieza con un cinturón de la misma marca y zapatillas doradas, Violet mantuvo el ‘look’ casual con calzado deportivo y calcetines.

JLo y Violet Affleck usaron el mismo diseño de vestido. Imagen The Grosby Group

Su ‘glamour’ era igualmente relajado pues llevaba su cabello suelto y el maquillaje al natural logrando así una apariencia fresca.

Hasta el momento se desconoce si la estudiante consiguió la prenda del armario de la estrella de ‘Selena’ o si simplemente se inspiró en su estilo.

De acuerdo con Page Six, la elección de Violet podría significar que está en buenos términos con López pese a la supuesta separación entre ella y Affleck.

Este 7 de agosto, el medio puntualizó, citando “fuentes”, que “se espera que la pareja anuncie que su matrimonio terminó oficialmente a fines del verano”.

Previamente, Daily Mail reportó que amigos de ‘Bennifer’ les indicaron que los papeles de la disolución legal “están finalizados”, pero que “aún no han sido entregados”.

Hijos de JLo y Ben Affleck querrían que se reconciliaran

Según Daily Mail, los hijos de Jennifer López y Ben Affleck, Emme y Max, y Violet, Fin y Samuel, respectivamente, habrían unido fuerzas para tratar de lograr su reconciliación.

“Los niños creen que ellos están muy, muy enamorados, como almas gemelas, y no quieren que se divorcien. Quieren que resuelvan las cosas para bien o mal, como dicen en sus votos”, dijo un informante.