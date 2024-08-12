Ben Affleck

Hija de Ben Affleck le copia el look a su madrastra JLo antes del supuesto divorcio de la pareja

Violet Affleck se lució con un vestido idéntico al que ya había utilizado la cantante. De acuerdo con reportes, esto podría significar que la adolescente seguiría siendo cercana a la actriz.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video JLo desconcierta con una de las hijas de Ben Affleck en medio de rumores de divorcio: esto hizo

Violet Affleck, hija de Ben Affleck, lució igual a Jennifer López, su madrastra, en su más reciente aparición pública.

La adolescente de 18 años, a quien el actor procreó con su exesposa Jennifer Garner, ha sido vista compartiendo a solas con la cantante mientras circulan rumores de que el dúo se dirige al divorcio.

PUBLICIDAD

La joven pasó tiempo, a mediados de julio, con la actriz en los Hamptons, donde las captaron disfrutando de un helado.

JLo y Violet Affleck en los Hamptons.
JLo y Violet Affleck en los Hamptons.
Imagen Instar Images/The Grosby Group

Hija de Ben Affleck se luce al estilo JLo

Este domingo 12 de agosto, Violet Affleck fue vista en una salida para almorzar en su ciudad natal: Los Ángeles, California.

Para esta ocasión, ella optó por utilizar un vestido de Dolce & Gabbana de corte midi, en dos tonos de rosa y cuello ‘V’.

Violet Affleck lució un vestido Dolce & Gabbana.
Violet Affleck lució un vestido Dolce & Gabbana.
Imagen X17online.com/x17/The Grosby Group

Más sobre Ben Affleck

Así se sentiría JLo a un año de haber solicitado el divorcio de Ben Affleck: “Un largo camino”
2 mins

Así se sentiría JLo a un año de haber solicitado el divorcio de Ben Affleck: “Un largo camino”

Univision Famosos
¿JLo contra Affleck tras burlarse de su supuesto nuevo novio?: “Mírame salir de las ruinas que dejaste”
2 mins

¿JLo contra Affleck tras burlarse de su supuesto nuevo novio?: “Mírame salir de las ruinas que dejaste”

Univision Famosos
¿Ben Affleck se burla de supuesto nuevo novio de JLo? Le habría dado consejo
2 mins

¿Ben Affleck se burla de supuesto nuevo novio de JLo? Le habría dado consejo

Univision Famosos
JLo se agarra a besos en la boca a hombres y mujeres tras su divorcio: el video del que muchos hablan
1:00

JLo se agarra a besos en la boca a hombres y mujeres tras su divorcio: el video del que muchos hablan

Univision Famosos
JLo revela promesa a sus hijos tras su “inesperada” separación de Ben Affleck: “Y lo cumplí”
2 mins

JLo revela promesa a sus hijos tras su “inesperada” separación de Ben Affleck: “Y lo cumplí”

Univision Famosos
Ben Affleck “está saliendo” de nuevo a dos meses del divorcio con JLo: “No se da por vencido en el amor”
2 mins

Ben Affleck “está saliendo” de nuevo a dos meses del divorcio con JLo: “No se da por vencido en el amor”

Univision Famosos
JLo y Ben Affleck tendrían desacuerdo millonario tras su divorcio y "grandes problemas": esto pasa
2 mins

JLo y Ben Affleck tendrían desacuerdo millonario tras su divorcio y "grandes problemas": esto pasa

Univision Famosos
Ben Affleck revela por qué quiere que sus hijos trabajen aunque él es millonario: “Salario mínimo”
2 mins

Ben Affleck revela por qué quiere que sus hijos trabajen aunque él es millonario: “Salario mínimo”

Univision Famosos
Ben Affleck pasa especial celebración con su ex mientras JLo se separa de sus hijos
2 mins

Ben Affleck pasa especial celebración con su ex mientras JLo se separa de sus hijos

Univision Famosos
Ben Affleck se “muda”, otra vez, tras el divorcio de JLo: al fin habitaría su mansión de 20,5 millones
2 mins

Ben Affleck se “muda”, otra vez, tras el divorcio de JLo: al fin habitaría su mansión de 20,5 millones

Univision Famosos

Dicho diseño lo usó Jennifer López en febrero de hace un año, durante una cita por el Día de San Valentín con Ben Affleck.

Jennifer Lopez usó el diseño de Dolce & Gabbana en 2023.
Jennifer Lopez usó el diseño de Dolce & Gabbana en 2023.
Imagen X17online.com/x17/The Grosby Group

Aunque la intérprete de ‘On the floor’ combinó la pieza con un cinturón de la misma marca y zapatillas doradas, Violet mantuvo el ‘look’ casual con calzado deportivo y calcetines.

JLo y Violet Affleck usaron el mismo diseño de vestido.
JLo y Violet Affleck usaron el mismo diseño de vestido.
Imagen The Grosby Group

Su ‘glamour’ era igualmente relajado pues llevaba su cabello suelto y el maquillaje al natural logrando así una apariencia fresca.

Hasta el momento se desconoce si la estudiante consiguió la prenda del armario de la estrella de ‘Selena’ o si simplemente se inspiró en su estilo.

De acuerdo con Page Six, la elección de Violet podría significar que está en buenos términos con López pese a la supuesta separación entre ella y Affleck.

Este 7 de agosto, el medio puntualizó, citando “fuentes”, que “se espera que la pareja anuncie que su matrimonio terminó oficialmente a fines del verano”.

Previamente, Daily Mail reportó que amigos de ‘Bennifer’ les indicaron que los papeles de la disolución legal “están finalizados”, pero que “aún no han sido entregados”.

Hijos de JLo y Ben Affleck querrían que se reconciliaran

Según Daily Mail, los hijos de Jennifer López y Ben Affleck, Emme y Max, y Violet, Fin y Samuel, respectivamente, habrían unido fuerzas para tratar de lograr su reconciliación.

PUBLICIDAD

“Los niños creen que ellos están muy, muy enamorados, como almas gemelas, y no quieren que se divorcien. Quieren que resuelvan las cosas para bien o mal, como dicen en sus votos”, dijo un informante.

“Y creen que ambos deberían seguir consultándose y hablando del asunto, incluso si es doloroso. Piensan que si hacen y dicen las cosas correctas, podría haber más paz”, agregó.

Relacionados:
Ben AffleckJennifer LopezHijos de famososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD