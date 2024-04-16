Hija de Ben Affleck sale de compras con su hermanastra Emme tras presentarse como Fin
Fin Affleck, antes conocida como Seraphina Rose, sonrió mientras caminaba con Emme Muñiz, hija de Jennifer López. Las adolescentes continúan demostrando que sostienen una gran amistad.
Fin Affleck, la hija menor de Ben Affleck y Jennifer Garner, disfrutó de un día de compras con su hermanastra Emme Muñiz tras dar a conocer públicamente su nuevo nombre.
Fue el pasado 6 de abril, durante un servicio conmemorativo para su difunto abuelo materno, que la adolescente de 15 años se presentó como Fin en lugar de Seraphina Rose.
Meses antes, ella cambió radicalmente su look rapándose y, posteriormente, tiñendo su pequeño cabello de color rosado.
Fin Affleck y Emme Muñiz de ‘shopping’ en Los Ángeles
A días de que el mundo conociera cómo se identifica ahora, Fin Affleck fue captada durante una salida que realizó con la primogénita de su madrastra Jennifer López, Emme Muñiz.
Las dos jóvenes evidenciaron una vez más la excelente amistad que sostienen y cuánto disfrutan pasar tiempo juntas desde que se conocieron gracias al reencuentro de sus padres.
Este 15 de abril, ellas fueron fotografiadas en Los Ángeles, California, mientras caminaban en el interior de un estacionamiento después de descender de un automóvil.
Ambas contaron con la compañía de una mujer, quien marchaba delante suyo y que las vigiló durante toda la tarde, de acuerdo con Hola! USA.
Para esta salida, Emme, de 16 años, lució jeans anchos con una camiseta ‘oversize’, una chaqueta de camuflaje y calzado deportivo.
Por su parte, Fin vestía pantalones militares, un suéter tejido azul marino y una camisa de franela, la cual amarró a su cintura.
Complementó su ‘outfit’ con collares largos y unas Adidas. También debutó con un nuevo tono morado brillante en su cabeza.
Ellas parecían cómodas hablando al tiempo que recorrían el lugar, haciendo paradas en los lugares deseados para adquirir cosas.
Hijas de Ben Affleck y Jennifer López son “mejores amigas”
Desde que Ben Affleck y Jennifer López decidieron darse otra oportunidad en el amor, en abril de 2021, Emme y Fin han desarrollado un vínculo especial.
En agosto de 2022, a poco más de un año de que los actores se casaran en Las Vegas, Life&Style reportó que ellas eran ya “definitivamente mejores amigas”.
Una fuente aseguró al medio: “Emme se lleva bien con Violet y ‘Sam’ (los otros retoños del galán de Hollywood), pero es más cercana a Seraphina”.
Según el informante, ambas “tienen mucho en común”, por ejemplo, “les encanta la misma música” y “adoptan el peculiar estilo de moda de cada una”.