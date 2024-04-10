De Seraphina a Fin: la transformación de la hija de Ben Affleck

Video Seraphina, hijastra de JLo, se cambia el look y nombre: ahora se presenta como Fin

Seraphina Rose Affleck, la hija de 15 años de Ben Affleck y Jennifer Garner, se presentó públicamente como Fin Affleck.

La adolescente demostró desde muy temprana edad su estilo con tintes andróginos, así como su autenticidad.

La trasformación de la hija de Ben Affleck

La joven nació el 6 de enero de 2009 en Los Ángeles, California. Seraphina Rose es fruto del matrimonio de 10 años que sostuvieron Ben Affleck y Jennifer Garnier.

Seraphina es fruto del matrimonio de Ben Affleck y Jennifer Garner. Imagen The Grosby Group



Desde muy pequeña, la menor de edad dio cátedra de estilo con su forma de vestir, dejando al descubierto en varias ocasiones su gusto por las hoddies y las bermudas.

Aunque en su infancia, Seraphina se caracterizó por lucir un cabello castaño claro, con el paso de los años lo tiñó y hasta lo cortó, rompiendo en más de una vez con los estereotipos.

En febrero de 2024, la adolescente apareció con la cabeza rapada y tiempo después con el cabello teñido de rosa con corazones, que combinó con un look muy noventero. Camisa de cuadros, camiseta blanca y zapatillas.

Seraphina ha probado diferentes looks durante sus 15 años. Imagen The Grosby Group



Es 10 de abril, Seraphina se presentó públicamente como Fin Affleck durante el servicio religioso en honor a su fallecido abuelo materno William Garner.

“Hola, mi nombre es Fin Affleck”, expresó frente a los presentes, y ante los cientos de personas que siguieron la ceremonia por medio de una transmisión en vivo en Facebook.