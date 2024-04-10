Ben Affleck

De Seraphina a Fin: la transformación de la hija de Ben Affleck

La adolescente de 15 años se presentó públicamente como Fin Affleck. Seraphina también es hija de la actriz Jennifer Garner.

Seraphina Rose Affleck, la hija de 15 años de Ben Affleck y Jennifer Garner, se presentó públicamente como Fin Affleck.

La adolescente demostró desde muy temprana edad su estilo con tintes andróginos, así como su autenticidad.

La trasformación de la hija de Ben Affleck

La joven nació el 6 de enero de 2009 en Los Ángeles, California. Seraphina Rose es fruto del matrimonio de 10 años que sostuvieron Ben Affleck y Jennifer Garnier.

Imagen The Grosby Group


Desde muy pequeña, la menor de edad dio cátedra de estilo con su forma de vestir, dejando al descubierto en varias ocasiones su gusto por las hoddies y las bermudas.

Aunque en su infancia, Seraphina se caracterizó por lucir un cabello castaño claro, con el paso de los años lo tiñó y hasta lo cortó, rompiendo en más de una vez con los estereotipos.

En febrero de 2024, la adolescente apareció con la cabeza rapada y tiempo después con el cabello teñido de rosa con corazones, que combinó con un look muy noventero. Camisa de cuadros, camiseta blanca y zapatillas.

Imagen The Grosby Group


Es 10 de abril, Seraphina se presentó públicamente como Fin Affleck durante el servicio religioso en honor a su fallecido abuelo materno William Garner.

“Hola, mi nombre es Fin Affleck”, expresó frente a los presentes, y ante los cientos de personas que siguieron la ceremonia por medio de una transmisión en vivo en Facebook.

Imagen The Grosby Group / Facebook
