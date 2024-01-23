Andrea Legarreta

Andrea Legarreta se ausenta del programa Hoy por problemas de salud

La conductora comentó un día antes que no se sentía bien. Incluso, hizo notar que le estaba “subiendo la temperatura”.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Por:
Univision
Video Mía Rubín canta el Himno Nacional de México en partido de la NBA y Andrea Legarreta se llena de orgullo

Andrea Legarreta atraviesa por problemas de salud. Este martes 23 de enero, la conductora tuvo que ausentarse del programa 'Hoy' tras salir positiva a influenza tipo A.

Galilea Montijo informó al inicio del matutino de Las Estrellas que su compañera estaría ausente, por lo menos lo que resta de la semana y hasta que se sintiera mejor de salud.

PUBLICIDAD

“Le queremos mandar un beso a nuestra ‘Bebabest’, mi Andy, porque dio resultado a influenza tipo A”, indicó.

Más sobre Andrea Legarreta

Andrea Legarreta confiesa que estaba "muy angustiada" al grabar escenas de cama con Colunga
2 mins

Andrea Legarreta confiesa que estaba "muy angustiada" al grabar escenas de cama con Colunga

Univision Famosos
Andrea Legarreta revela momento a “besos” con Fernando Colunga: “Estuvo muy bien”
2 mins

Andrea Legarreta revela momento a “besos” con Fernando Colunga: “Estuvo muy bien”

Univision Famosos
Andrea Legarreta "sudaba" en su primer beso con Colunga: no había besado a nadie tras separación
1:11

Andrea Legarreta "sudaba" en su primer beso con Colunga: no había besado a nadie tras separación

Univision Famosos
¿Fernando Colunga en romance con Andrea Legarreta? Esta es la razón
1 mins

¿Fernando Colunga en romance con Andrea Legarreta? Esta es la razón

Univision Famosos
Andrea Legarreta de luto: muere su suegra Myra Milanszenko
2 mins

Andrea Legarreta de luto: muere su suegra Myra Milanszenko

Univision Famosos
Revelan cómo está Thalía ante gravedad de su hermana: Ernestina Sodi lleva días en terapia intensiva
2 mins

Revelan cómo está Thalía ante gravedad de su hermana: Ernestina Sodi lleva días en terapia intensiva

Univision Famosos
Andrea Legarreta responde de manera frontal si tiene un supuesto romance con Cristián de la Fuente
0:54

Andrea Legarreta responde de manera frontal si tiene un supuesto romance con Cristián de la Fuente

Univision Famosos
A Andrea Legarreta le gustaría ser abuela joven: revela si su hija Mía podría casarse pronto
2 mins

A Andrea Legarreta le gustaría ser abuela joven: revela si su hija Mía podría casarse pronto

Univision Famosos
Mariana Echeverría rompe en llanto al encarar a Andrea Legarreta tras ataques
0:50

Mariana Echeverría rompe en llanto al encarar a Andrea Legarreta tras ataques

Univision Famosos
Hija de Andrea Legarreta decide "salirse" de la preparatoria: la presentadora reacciona
2 mins

Hija de Andrea Legarreta decide "salirse" de la preparatoria: la presentadora reacciona

Univision Famosos

“Ya sabíamos de su hijita también, de Nina, que lo tenía. Les mandamos besos a las dos. Y ya lo sabe, cuídense mucho también en casa, recupérate pronto ‘Bebabest’”, explicó la tapatía sin entrar en detalles.

Andrea Legarreta ya había hablado de sus malestares

Un día antes, durante la sección ‘Desayunando y chismeando’, del programa ‘Hoy’, la presentadora de 52 años comentó que no se sentía bien de salud. Incluso, aseguró que le estaba “subiendo la temperatura” cuando sus compañeros comenzaron a molestarla por comer un pan de dulce.

Andrea Legarreta salió positiva a influenza tipo A.
Andrea Legarreta salió positiva a influenza tipo A.
Imagen Programa Hoy / TelevisaUnivision


“Es que me siento mal, mira tócame, me está subiendo la temperatura, yo nada más quería algo dulcecito”, aseguró.

En ese mismo segmento se disculpó con la producción y con el público, ya que debido a los malestares que presentaba no podría hacer ejercicio. Sin embargo, se dijo comprometida con el reality ‘Reto 21’ del que forma parte.

“La verdad es que no voy a poder hacer ahorita ejercicio porque traigo una tos extraña, tengo a Nina con influenza, yo me he cuidado mucho porque no quiero que se me vaya a complicar esto”, expresó.

Hasta el momento, Andrea Legarreta no ha hecho comentarios sobre su salud en redes sociales, donde se mantiene activa desde muy temprano.

Relacionados:
Andrea LegarretaFamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD