Andrea Legarreta se ausenta del programa Hoy por problemas de salud

Andrea Legarreta atraviesa por problemas de salud. Este martes 23 de enero, la conductora tuvo que ausentarse del programa 'Hoy' tras salir positiva a influenza tipo A.

Galilea Montijo informó al inicio del matutino de Las Estrellas que su compañera estaría ausente, por lo menos lo que resta de la semana y hasta que se sintiera mejor de salud.

“Le queremos mandar un beso a nuestra ‘Bebabest’, mi Andy, porque dio resultado a influenza tipo A”, indicó.

“Ya sabíamos de su hijita también, de Nina, que lo tenía. Les mandamos besos a las dos. Y ya lo sabe, cuídense mucho también en casa, recupérate pronto ‘Bebabest’”, explicó la tapatía sin entrar en detalles.

Andrea Legarreta ya había hablado de sus malestares

Un día antes, durante la sección ‘Desayunando y chismeando’, del programa ‘Hoy’, la presentadora de 52 años comentó que no se sentía bien de salud. Incluso, aseguró que le estaba “subiendo la temperatura” cuando sus compañeros comenzaron a molestarla por comer un pan de dulce.

Andrea Legarreta salió positiva a influenza tipo A. Imagen Programa Hoy / TelevisaUnivision



“Es que me siento mal, mira tócame, me está subiendo la temperatura, yo nada más quería algo dulcecito”, aseguró.

En ese mismo segmento se disculpó con la producción y con el público, ya que debido a los malestares que presentaba no podría hacer ejercicio. Sin embargo, se dijo comprometida con el reality ‘Reto 21’ del que forma parte.

“La verdad es que no voy a poder hacer ahorita ejercicio porque traigo una tos extraña, tengo a Nina con influenza, yo me he cuidado mucho porque no quiero que se me vaya a complicar esto”, expresó.