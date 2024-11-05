Revelan cómo está Thalía ante gravedad de su hermana: Ernestina Sodi lleva días en terapia intensiva

Video Thalía habría viajado de emergencia a México y toma drástica decisión sobre salud de su hermana

Luego de que se reportaran los supuestos cambios que Thalía habría hecho en su agenda de trabajo para estar cerca de su familia en la Ciudad de México ante el “grave” estado de salud de su hermana Ernestina Sodi, Andrea Legarreta reveló cómo está la cantante.

Este 5 de noviembre, la presentadora dio detalles de su encuentro con Thalía, a quien encontró “muy sensible” ante los difíciles momentos familiares que vive.

“La encontré muy amorosa, la encontré muy sensible ante el apoyo de la gente por el tema de su hermana, la verdad fue muy bonito verla, muy bella, y muy dulce”, contó a Edén Dorantes.

“Nosotros tenemos pues muchos años de conocernos, pues yo prácticamente con todos los Timbiriches de una o de otra forma he estado cercana (…) con Thalía también hay una historia bonita en el sentido que también nos contactamos vía redes, vía mensajitos, pero dentro de todo la vi tranquila, con una sonrisota, con una buena actitud, y trae algo bien padre para la gente, su disco de canciones de Navidad”, agregó.

Andrea Legarreta aseguró que durante su encuentro con la intérprete de ‘Amor a la mexicana’, el tema de salud de Ernestina Sodi “se tocó de forma positiva, bonita”. Sin embargo, señaló “que Thalía tiene una gran actitud y una gran resiliencia, y está ilusionada por todo lo que viene”.

Por último, la exesposa de Erik Rubín contó que, a pesar del delicado problema familiar por el que atraviesa Thalía, ésta se mostró encantada de regresar a México.

“Feliz, feliz, feliz, ella ama venir al país y también se da sus escapadas sin que nos enteremos. Y la verdad es que está muy feliz”, remató.

Ernestina Sodi estaría luchando por su vida

Ernestina Sodi ingresó de emergencia a una clínica de la Ciudad de México el viernes 18 de octubre a causa de un infarto al miocardio.

Según reportó el periodista Gustavo Adolfo Infante, este problema de salud le habría causado la rotura de la aorta (la arteria más grande del cuerpo), provocándole un segundo infarto y su traslado a terapia intensiva con un pronóstico reservado.

El 4 de noviembre, Camila Sodi reveló que su madre continuaba en “terapia intensiva” y que, sumando ese mismo día, ya eran “18 días”.