¿Fernando Colunga en romance con Andrea Legarreta? Esta es la razón

Conmovida por la situación personal y profesional por la que atraviesa, la actriz dio detalles sobre la relación que ahora tendrá con Fernando Colunga.

Elizabeth González
Fernando Colunga y Andrea Legarreta estrenan romance, pero en la ficción. Los famosos serán pareja en ‘Amanecer’, la nueva telenovela del productor Juan Osorio.

La presentadora reveló a Televisa Espectáculos algunos detalles de su regreso a las telenovelas, así como del personaje que le hará compartir créditos con el galán de 59 años.

“Es una actuación especial, voy a salir poquito pero contundente. Me gusta, es un reto para mí como mujer y como actriz, tiene algún momento medio fuerte…”, contó emocionada en 28 de marzo.

Andrea Legarreta será esposa de Fernando Colunga en la ficción

Andrea Legarreta dará vida a ‘Julia’, “una terrible villana”, según ventiló el reportero Ricardo Escobar, quien también contó que en la ficción será “la esposa” de ‘Leonel’, personaje interpretado por Fernando Colunga.

“La verdad es que es un gran elenco de todas las edades y Fernando (Colunga), que al final es garantía”, aseveró.

Antes de consolidarse como conductora, Andrea Legarreta comenzó su carrera como actriz participando en exitosos proyectos como ‘Alcanzar una estrella’, ‘Baila conmigo’, ‘Una luz en el camino’, ‘La fuerza del destino’ y ‘¡Vivan los niños!’, donde dio vida a la inolvidable ‘Maestra Lupita’.

La telenovela ‘Amanecer’, además de marcar el regreso de la intérprete de 53 años a los melodramas, también marcará la reaparición de Fernando Colunga, quien en 2023 sorprendió con su personaje de ‘Enrique de Martino’ en El Maleficio (que puedes ver en ViX) y poco después se reportó que se habría convertido en padre junto a la actriz Blanca Soto.

Fernando Colunga Olivares, Andrea Legarreta, Telenovelas

