Emilio Osorio y otros famosos que renunciaron al apellido de sus papás para brillar con luz propia

“Artísticamente soy Valeria Santaella, no Valeria Sendel. Mucha gente no hace la conexión, pero el mundo es muy chiquito y siempre hay alguien que sabe de ‘Sendel-Santaella’, (y me dicen) ‘tu papá es Sergio Sendel’ y pues sí, pero no voy por la vida diciendo ‘mi papá es Sergio Sendel’”, declaró al programa ‘Hoy’.