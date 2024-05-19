Verónica Toussaint

Hermano de Verónica Toussaint revela cuál fue la "última voluntad" de la actriz antes de su muerte

El hermano de la actriz y presentadora Verónica Toussaint dio a conocer cuál era el deseo que tenía la artista si la muerte tocaba a su puerta tras haber sido diagnosticada con cáncer de seno hace tres años. El fallecimiento de la también comediante de 48 años ha causado conmoción en el mundo del entretenimiento en México.

11393472_10153444376765159_6314680529525825941_o.jpg
Por:
Sergio Humberto Navarro .
Video La dura batalla de Verónica Toussaint contra el cáncer: enfrentó la enfermedad en dos ocasiones

Mientras el mundo del espectáculo en México trata de reponerse de la sorpresiva muerte de la actriz y presentadora Verónica Toussaint, de 48 años, se ha revelado cuál fue su "última voluntad".

La también comediante mexicana falleció el pasado 16 de mayo luego de haber sido diagnosticada con cáncer de seno hace tres años.

PUBLICIDAD

El fallecimiento tomó por sorpresa a muchos pues no se sabía públicamente que la artista estuviera hospitalizada o en fase terminal de la enfermedad.

Más sobre Verónica Toussaint

Verónica Toussaint abandonó su tratamiento contra el cáncer: llevaba más de 200 radiaciones
2 mins

Verónica Toussaint abandonó su tratamiento contra el cáncer: llevaba más de 200 radiaciones

Univision Famosos
Exnovio de Verónica Toussaint despide a la presentadora con emotivo mensaje
2 mins

Exnovio de Verónica Toussaint despide a la presentadora con emotivo mensaje

Univision Famosos
Revelan detalles sobre la muerte de Verónica Toussaint: no tenían dónde velarla
2 mins

Revelan detalles sobre la muerte de Verónica Toussaint: no tenían dónde velarla

Univision Famosos
Paola Rojas se quiebra en llanto por el fallecimiento de Verónica Toussaint
2 mins

Paola Rojas se quiebra en llanto por el fallecimiento de Verónica Toussaint

Univision Famosos
Verónica Toussaint se enamoró cuando recién comenzaba sus quimioterapias: él siempre la acompañó
3:06

Verónica Toussaint se enamoró cuando recién comenzaba sus quimioterapias: él siempre la acompañó

Univision Famosos
La vez que Verónica Toussaint albureó a Belinda: no podía hablar de la risa
0:59

La vez que Verónica Toussaint albureó a Belinda: no podía hablar de la risa

Univision Famosos
¿Quién era el novio de Verónica Toussaint? Conductora contó la petición que le hizo
3 mins

¿Quién era el novio de Verónica Toussaint? Conductora contó la petición que le hizo

Univision Famosos
Esto pensaba Verónica Toussaint sobre la muerte al terminar su tratamiento contra el cáncer de mama
0:56

Esto pensaba Verónica Toussaint sobre la muerte al terminar su tratamiento contra el cáncer de mama

Univision Famosos
Verónica Toussaint murió sin poder ser madre: perdió un bebé
1:04

Verónica Toussaint murió sin poder ser madre: perdió un bebé

Univision Famosos

¿Qué deseaba Verónica Toussaint ante su muerte?

El pasado viernes 17 de mayo, Mariana Zepeda, reportera del show 'De primera mano', aseguró al aire que había hablado con Francisco, hermano de la fallecida actriz, quien le confirmó que ella había estado hospitalizada en la Ciudad de México hasta antes de su muerte.

"Me comentaba que ella ya llevaba, justo el día de hoy (viernes), se cumplían dos semanas de permanecer en el hospital porque obviamente había tenido otra recaída", dijo la periodista de la cadena Imagen Televisión, compañía en la que laboraba Verónica Toussaint.

La también presentadora de shows como 'D-Generaciones' de la cadena Unicable, de TelevisaUnivision, habría sido cremada este sábado 18 y Mariana Zepeda contó cuál era el deseo de la actriz respecto a este tema.

"Algo muy curioso que me comentó (su hermano) Francisco es que la última voluntad de Verónica es que sus cenizas se esparcieran en la tierra", dijo según la conversación que tuvo con el familiar fuera de cuadro.

"Eso significa que van a elegir un lugar y las van a esparcir en toda la tierra para que ella esté donde quería estar", precisó.

La comunicadora también dio a conocer que los padres de Toussaint están "devastados" ante el deceso de su hija pues tanto ellos como el resto de la familia "estaban esperanzados" de que la también actriz de doblaje libraría la recaída que había presentado.

Video Verónica Toussaint se enamoró cuando recién comenzaba sus quimioterapias: él siempre la acompañó
Relacionados:
Verónica ToussaintMuertes de famososEnfermedad del cáncer Cancer de senoFuneralesTelevisiónTelenovelasNovelasFamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: Papás por siempre
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD