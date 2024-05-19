Hermano de Verónica Toussaint revela cuál fue la "última voluntad" de la actriz antes de su muerte

Video La dura batalla de Verónica Toussaint contra el cáncer: enfrentó la enfermedad en dos ocasiones

Mientras el mundo del espectáculo en México trata de reponerse de la sorpresiva muerte de la actriz y presentadora Verónica Toussaint, de 48 años, se ha revelado cuál fue su "última voluntad".

La también comediante mexicana falleció el pasado 16 de mayo luego de haber sido diagnosticada con cáncer de seno hace tres años.

PUBLICIDAD

El fallecimiento tomó por sorpresa a muchos pues no se sabía públicamente que la artista estuviera hospitalizada o en fase terminal de la enfermedad.

¿Qué deseaba Verónica Toussaint ante su muerte?

El pasado viernes 17 de mayo, Mariana Zepeda, reportera del show 'De primera mano', aseguró al aire que había hablado con Francisco, hermano de la fallecida actriz, quien le confirmó que ella había estado hospitalizada en la Ciudad de México hasta antes de su muerte.

"Me comentaba que ella ya llevaba, justo el día de hoy (viernes), se cumplían dos semanas de permanecer en el hospital porque obviamente había tenido otra recaída", dijo la periodista de la cadena Imagen Televisión, compañía en la que laboraba Verónica Toussaint.

La también presentadora de shows como 'D-Generaciones' de la cadena Unicable, de TelevisaUnivision, habría sido cremada este sábado 18 y Mariana Zepeda contó cuál era el deseo de la actriz respecto a este tema.

"Algo muy curioso que me comentó (su hermano) Francisco es que la última voluntad de Verónica es que sus cenizas se esparcieran en la tierra", dijo según la conversación que tuvo con el familiar fuera de cuadro.

"Eso significa que van a elegir un lugar y las van a esparcir en toda la tierra para que ella esté donde quería estar", precisó.

La comunicadora también dio a conocer que los padres de Toussaint están "devastados" ante el deceso de su hija pues tanto ellos como el resto de la familia "estaban esperanzados" de que la también actriz de doblaje libraría la recaída que había presentado.