Paola Rojas se quiebra en llanto por el fallecimiento de Verónica Toussaint

La dura batalla de Verónica Toussaint contra el cáncer: enfrentó la enfermedad en dos ocasiones

La inesperada muerte de Verónica Toussaint tiene devastados a algunos de sus amigos y colegas, como Paola Rojas, quien no pudo evitar quebrarse en llando al recordarla.

a periodista describió a Verónica Toussaint como alguien a quien siempre apreció mucho. Además, señaló que en sus últimos meses de vida, Verónica se convirtió en una “maestra espiritual”.

“En sus últimos meses era una gran maestra espiritual, justo esa enfermedad la llevó al interior, digamos que hizo un gran trabajo en términos de espiritualidad, de conocerse, de entregarse . Siempre fue admirable, divertida, grandiosa, una chava irrepetible, pero que además se dio la oportunidad (ya luego de enfrentar a la enfermedad) de ir hacia adentro, y de tener una enorme sabiduría que compartió con quien adoraba”, expresó en ‘Sale el Sol’ en su emisión del 17 de mayo.

Paola Rojas también mencionó que la actriz de la telenovela Amarte es mi pecado (que puedes ver en ViX) estuvo a su lado durante los momentos más difíciles de su vida.

“Siempre voy a agradecer que a pesar de estar enferma me protegiera, me cuidara cuando peor estuve. Yo con ella me vinculé desde el alma en la etapa más triste de mi vida, pero fue quien lloró conmigo, quien me limpió los mocos”, dijo.

Así se despidió Paola Rojas de Verónica Toussaint en Instagram.



Las palabras de la presentadora de Netas Divinas llevaron a Luz María Zetina a recordar, entre lágrimas, lo maravilloso que fue Verónica Toussaint como ser humano, lo que provocó que Paola Rojas también rompiera a llorar.

“Es irreparable esta pérdida porque hoy, más que nunca, se necesitan, no mujeres, seres humanos más conectados con su corazón, es un día bicolor, insaboro, y raro. Por un lado, mi parte espiritual me hace brincar de alegría y saber que está libre y está sin dolor, pero nuestra parte humana… tachar de nuestra agenda nuestros pendientes, nuestros llamados, nuestros planes a futuro… Esa es la parte humana con la que hay que lidiar los que quedamos”, concluyó.

