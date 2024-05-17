Verónica Toussaint

Paola Rojas se quiebra en llanto por el fallecimiento de Verónica Toussaint

La periodista no pudo contener las lágrimas al momento de hablar de Verónica Toussaint. La presentadora falleció a los 48 años tras una lucha contra el cáncer de mama que le fue diagnosticado en 2021.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video La dura batalla de Verónica Toussaint contra el cáncer: enfrentó la enfermedad en dos ocasiones

La inesperada muerte de Verónica Toussaint tiene devastados a algunos de sus amigos y colegas, como Paola Rojas, quien no pudo evitar quebrarse en llando al recordarla.

a periodista describió a Verónica Toussaint como alguien a quien siempre apreció mucho. Además, señaló que en sus últimos meses de vida, Verónica se convirtió en una “maestra espiritual”.

PUBLICIDAD

“En sus últimos meses era una gran maestra espiritual, justo esa enfermedad la llevó al interior, digamos que hizo un gran trabajo en términos de espiritualidad, de conocerse, de entregarse . Siempre fue admirable, divertida, grandiosa, una chava irrepetible, pero que además se dio la oportunidad (ya luego de enfrentar a la enfermedad) de ir hacia adentro, y de tener una enorme sabiduría que compartió con quien adoraba”, expresó en ‘Sale el Sol’ en su emisión del 17 de mayo.

Más sobre Verónica Toussaint

Verónica Toussaint abandonó su tratamiento contra el cáncer: llevaba más de 200 radiaciones
2 mins

Verónica Toussaint abandonó su tratamiento contra el cáncer: llevaba más de 200 radiaciones

Univision Famosos
Exnovio de Verónica Toussaint despide a la presentadora con emotivo mensaje
2 mins

Exnovio de Verónica Toussaint despide a la presentadora con emotivo mensaje

Univision Famosos
Revelan detalles sobre la muerte de Verónica Toussaint: no tenían dónde velarla
2 mins

Revelan detalles sobre la muerte de Verónica Toussaint: no tenían dónde velarla

Univision Famosos
Hermano de Verónica Toussaint revela cuál fue la "última voluntad" de la actriz antes de su muerte
2 mins

Hermano de Verónica Toussaint revela cuál fue la "última voluntad" de la actriz antes de su muerte

Univision Famosos
Verónica Toussaint se enamoró cuando recién comenzaba sus quimioterapias: él siempre la acompañó
3:06

Verónica Toussaint se enamoró cuando recién comenzaba sus quimioterapias: él siempre la acompañó

Univision Famosos
La vez que Verónica Toussaint albureó a Belinda: no podía hablar de la risa
0:59

La vez que Verónica Toussaint albureó a Belinda: no podía hablar de la risa

Univision Famosos
¿Quién era el novio de Verónica Toussaint? Conductora contó la petición que le hizo
3 mins

¿Quién era el novio de Verónica Toussaint? Conductora contó la petición que le hizo

Univision Famosos
Esto pensaba Verónica Toussaint sobre la muerte al terminar su tratamiento contra el cáncer de mama
0:56

Esto pensaba Verónica Toussaint sobre la muerte al terminar su tratamiento contra el cáncer de mama

Univision Famosos
Verónica Toussaint murió sin poder ser madre: perdió un bebé
1:04

Verónica Toussaint murió sin poder ser madre: perdió un bebé

Univision Famosos

Paola Rojas también mencionó que la actriz de la telenovela Amarte es mi pecado (que puedes ver en ViX) estuvo a su lado durante los momentos más difíciles de su vida.

“Siempre voy a agradecer que a pesar de estar enferma me protegiera, me cuidara cuando peor estuve. Yo con ella me vinculé desde el alma en la etapa más triste de mi vida, pero fue quien lloró conmigo, quien me limpió los mocos”, dijo.

Así se despidió Paola Rojas de Verónica Toussaint en Instagram.
Así se despidió Paola Rojas de Verónica Toussaint en Instagram.
Imagen Paola Rojas / Instagram


Las palabras de la presentadora de Netas Divinas llevaron a Luz María Zetina a recordar, entre lágrimas, lo maravilloso que fue Verónica Toussaint como ser humano, lo que provocó que Paola Rojas también rompiera a llorar.

“Es irreparable esta pérdida porque hoy, más que nunca, se necesitan, no mujeres, seres humanos más conectados con su corazón, es un día bicolor, insaboro, y raro. Por un lado, mi parte espiritual me hace brincar de alegría y saber que está libre y está sin dolor, pero nuestra parte humana… tachar de nuestra agenda nuestros pendientes, nuestros llamados, nuestros planes a futuro… Esa es la parte humana con la que hay que lidiar los que quedamos”, concluyó.

PUBLICIDAD

La muerte de Verónica Toussaint

Verónica Toussaint falleció a los 48 años el 16 de mayo tras una lucha contra el cáncer de mama que le fue diagnosticado en 2021. Sin embargo, 20 años antes había enfrentado cáncer de apéndice. Hasta el momento, sus familiares no han dado a conocer la causa de su muerte.

Relacionados:
Verónica ToussaintMuertes de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD