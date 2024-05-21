Verónica Toussaint

Revelan detalles sobre la muerte de Verónica Toussaint: no tenían dónde velarla

De acuerdo con el periodista Eduardo Carrillo, la presentadora tenía un buen pronóstico de vida por lo que su muerte, el pasado 16 de mayo, sorprendió a su familia y médicos. Debido a que no esperaban "ese desenlace", según contó, sus papás no tenían el lugar para velarla.

Por:
Paulina Flores.
La actriz y conductora Verónica Toussaint murió el pasado 16 de mayo a los 48 años tras una larga lucha contra el cáncer de mama.

Según el periodista Eduardo Carrillo, los médicos habían dado un pronóstico favorable para su vida, por lo que su muerte fue inesperada.

En la entrevista con Flor Rubio, el comunicador compartió que tanto Verónica como su familia tenían esperanzas de que ella superara nuevamente el cáncer; sin embargo, la muerte los sorprendió.

“Los doctores veían un buen pronóstico, nos decían los papás ‘fue algo que nos sorprendió, no teníamos ni el lugar para velar a nuestra hija, no esperábamos este desenlace’, no era algo que tuvieran en mente”, compartió.

Durante los más de 10 días que la también actriz permaneció hospitalizada, reveló Carrillo, estuvo en contacto con su compañera Mariana H., a quien, días antes de su partida, le respondió que estaría bien.

“Le costaba mucho trabajo hablar porque traía oxígeno y Mariana le dijo ‘a ver, frontal, qué onda contigo, qué está pasando, qué es lo que se espera’, y Verónica le dijo: ‘se espera que siga, yo voy bien, yo estoy bien y le estoy echando ganas’”, declaró.

Verónica Toussaint se despidió del programa ‘¡Qué Chulada!’ meses antes, en el que compartían créditos con Eduardo Carrillo, debido a los efectos del tratamiento.

“Vero libra el cáncer de mama y al poco tiempo, creo que a los dos o tres meses, le vuelve el cáncer, cuando vuelve el cáncer, le dicen que era más agresivo, entonces requería más atención; las quimios y las radioterapias te lastiman mucho la piel, pero Vero ya no estaba cómoda, por eso dejó Qué chulada”, declaró.

El comunicador informó que, por respeto a su hija, los padres de Verónica se han mantenido alejados de los medios. Según compartió, su mamá está tranquila; sin embargo, evidentemente, cuando ve a una persona, no puede evitar llorar y compartir anécdotas sobre ella.

De acuerdo con Francisco, hermano de la presentadora, los restos de Verónica Toussaint serán esparcidos en un jardín, cumpliendo así su última voluntad.

