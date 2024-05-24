Verónica Toussaint abandonó su tratamiento contra el cáncer: llevaba más de 200 radiaciones

Video Esto pensaba Verónica Toussaint sobre la muerte al terminar su tratamiento contra el cáncer de mama

Una semana después de la muerte de Verónica Toussaint surgen nuevos detalles sobre su lucha contra el cáncer de mama.

La periodista Ana María Alvarado reportó que la presentadora mexicana abandonó su tratamiento contra el cáncer tras sufrir una última recaída.

“En esta tercera vez que se volvió a manifestar (el cáncer) fue a través de unas ronchitas en el pecho. Primero fueron rojas, luego cafés, moradas, negras y cuando volvió a hablar con el médico, le dijo: ‘necesitamos más radiaciones y quimioterapias’. Llevaba 200, en tres años, 200 radiaciones”, señaló el 20 de mayo en su canal de YouTube.

La comunicadora declaró que Verónica Toussaint ya estaba “muy cansada”, por lo que decidió no continuar más con el tratamiento. El último mes de la presentadora fue muy difícil.

“Cuando le dan esta noticia, ella dijo: ‘ya no, ya estoy muy cansada, muy adolorida. Mi cuerpo ya no puede más’. Decidió ya no hacerlo y realmente , el último mes ya no estaba bien”, declaró.

La fotografía con la que habría anunciado su muerte

Finalmente, Ana María Alvarado destacó la decisión de Verónica Toussaint de aprovechar sus últimos momentos junto a su familia. Además, hizo referencia a la fotografía que la conductora posteó semanas antes de su partida en Instagram.

“Sufrió dolores muy fuertes en los últimos días, no la pasó muy bien, la verdad, pero lo hizo con gran entereza . Estuvo en el hospital y esta foto que puso con una mariposa en su mano, donde puso ‘ya mero’, ella sabía que ya no había remedio. Ella ya sabía que el final estaba cerca”, sentenció.

La fotografía que Verónica Toussaint publicó antes de morir. Imagen Verónica Toussaint / Instagram

La muerte de Verónica Toussaint