Verónica Toussaint abandonó su tratamiento contra el cáncer: llevaba más de 200 radiaciones
La presentadora mexicana se sometió a 200 radiaciones en sus tres años de lucha contra el cáncer de mama. Verónica Toussaint renunció a su tratamiento cuando tuvo su última recaída.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Una semana después de la muerte de Verónica Toussaint surgen nuevos detalles sobre su lucha contra el cáncer de mama.
La periodista Ana María Alvarado reportó que la presentadora mexicana abandonó su tratamiento contra el cáncer tras sufrir una última recaída.
“En esta tercera vez que se volvió a manifestar (el cáncer) fue a través de unas ronchitas en el pecho. Primero fueron rojas, luego cafés, moradas, negras y cuando volvió a hablar con el médico, le dijo: ‘necesitamos más radiaciones y quimioterapias’. Llevaba 200, en tres años, 200 radiaciones”, señaló el 20 de mayo en su canal de YouTube.
La comunicadora declaró que Verónica Toussaint ya estaba “muy cansada”, por lo que decidió no continuar más con el tratamiento. El último mes de la presentadora fue muy difícil.
“Cuando le dan esta noticia, ella dijo: ‘ya no, ya estoy muy cansada, muy adolorida. Mi cuerpo ya no puede más’. Decidió ya no hacerlo y realmente , el último mes ya no estaba bien”, declaró.
La fotografía con la que habría anunciado su muerte
Finalmente, Ana María Alvarado destacó la decisión de Verónica Toussaint de aprovechar sus últimos momentos junto a su familia. Además, hizo referencia a la fotografía que la conductora posteó semanas antes de su partida en Instagram.
“Sufrió dolores muy fuertes en los últimos días, no la pasó muy bien, la verdad, pero lo hizo con gran entereza . Estuvo en el hospital y esta foto que puso con una mariposa en su mano, donde puso ‘ya mero’, ella sabía que ya no había remedio. Ella ya sabía que el final estaba cerca”, sentenció.
La muerte de Verónica Toussaint
Verónica Toussaint falleció a los 48 años el 16 de mayo tras una lucha contra el cáncer de mama que le fue diagnosticado en 2021. La conductora había enfrentado cáncer de apéndice 20 años antes.