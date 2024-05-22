Exnovio de Verónica Toussaint despide a la presentadora con emotivo mensaje

Video Verónica Toussaint se enamoró cuando recién comenzaba sus quimioterapias: él siempre la acompañó

A días del fallecimiento de la presentadora mexicana Verónica Toussaint, su exnovio, Isaac Ezban, la despidió con un emotivo mensaje que compartió en sus redes sociales.

“Gracias por haberme dejado entrar a tu vida y compartir todo contigo. Gracias por tanto amor, por tanta luz, por tantas risas y por tu apoyo siempre incondicional. Soy quien soy gracias a ti. Siempre te amaré”, escribió Isaac Ezban, reportó el show mexicano Sale el Sol el pasado 21 de mayo.

“No entendemos las maneras del universo, pero algo seguro es que te quedas aquí, en todas las personas que tocaste. Te nos adelantaste, pero en algún momento nos volveremos a encontrar”, agregó el exnovio de Verónica Toussaint en sus redes que, hasta el momento, permanecen privadas.

Verónica Toussaint e Isaac Ezban sostuvieron una relación por poco más de un año. Imagen Verónica Toussaint / Instagram

¿Quién es el exnovio de Verónica Toussaint?

Según contó Verónica Toussaint, ‘El Güero’, como llamaba cariñosamente a Isaac Ezban, es un empresario textil.

Su relación comenzó justo cuando ella comenzó su tratamiento contra el cáncer de mama. Incluso, en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Verónica Toussaint señaló: “Si me preguntas cuánto llevo con él, llevó 16 quimios, dos cirugías, dos Covid y 15 radios”.

“El Güero’, que es una preciosidad que la vida me regaló y que también es una de las razones por las que estoy agradecida a este proceso porque lo he vivido enamorada. Tener una ilusión mientras estoy viviendo esto y que él es un guerrerazo por aventarse el tiro de aguantarme e irme conociendo con todo esto”, agregó en julio de 2022.

Si bien la relación entre Verónica Toussaint e Isaac Ezban no prosperó, ambos concluyeron su noviazgo en los mejores términos, a tal punto en que seguían en contacto, según compartió el periodista Lalo Carrillo en De Primera Mano.