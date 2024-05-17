¿Quién era el novio de Verónica Toussaint? Conductora contó la petición que le hizo

Video La dura batalla de Verónica Toussaint contra el cáncer: enfrentó la enfermedad en dos ocasiones

La noche de este 16 de mayo se dio a conocer la muerte de Verónica Toussaint a los 48 años tras luchar contra el cáncer de mama que le detectaron en 2021, año en el cual conoció a su última pareja.

Sus últimos años con vida, la presentadora sostuvo una relación con un empresario, quien le hizo una petición en una de sus primeras citas.

Verónica Toussaint habló de su novio ‘El Güero’

Verónica Toussaint fue muy discreta con su vida privada, pero hace un años en el programa Divina Comida, se sinceró sobre su novio, un empresario al que de cariño le decía ‘El Güero’

En aquella ocasión, reveló que lo conoció antes de comenzar el tratamiento de quimioterapias y que fue ahí que le dijo que “si quería salir corriendo” era el momento.

“Lo conocí apenas que iba a empezar la quimio y le dije: ‘ahora es cuando, si quieres salir corriendo porque yo voy a empezar todo este proceso y está difícil’ y me contestó una joya: ‘al contrario, va a ser un honor estar contigo’”.

Verónica Toussaint reconoció el gran apoyo que fue su pareja en su lucha contra el cáncer e, incluso, narró entre risas la reacción de ‘El Güero’ cuando se enteró que la conductora tenía cáncer, ya que le hizo una petición.

Él era el novio de Verónica Toussaint



“Era la segunda vez que me veía en su vida. Era el segundo date, me da mi primer beso y me dice una joya: “Besas cabr*n, por fa no te mueras” y solté una carcajada y para mí la comedia es súper importante y que me haya dicho eso fue increíble”.

La actriz mencionó que agradecía que aunque la vio en “su peor momento físico”, su pareja se quedó a su lado y la apoyó, por lo que afirmó que “hizo que esos seis meses fueran increíbles”.

Verónica Toussaint comentó en el mismo programa que le decía a 'El Güero': “Ojalá te quedes y aguantes a que pase este tiempo y que me conozcas con mi energía, como soy yo”.

¿Quién era el exesposo y el novio de Verónica Toussaint?

En 1998, Verónica Toussaint contrajo nupcias con Fredy, un director de publicidad. Aunque ella tenía 22 años, su matrimonio prosperó y duró nueve años.

Durante casi una década, la presentadora intentó quedar embarazarada, pero jamás logró convertirse en madre; la pareja decidió separarse y quedaron como amigos.

En 2021, Verónica Toussaint se dio otra oportunidad en el amor y en medio de su lucha contra el cáncer conoció a un empresario textil, del que nunca reveló su identidad y al que de cariño le llamaba 'El Güero'.

Dos años después, habló de su pareja en el programa Divina Comida y lo llenó de halagos. “Yo espero que mi novio todavía me aguante, es muy hermoso, lo amo, es lo máximo y lo conocí apenas que iba a empezar la quimio”.