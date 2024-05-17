Muere la presentadora Verónica Toussaint a los 48 años tras lucha contra el cáncer

Video La dura batalla de Verónica Toussaint contra el cáncer: enfrentó la enfermedad en dos ocasiones

Ciro Gómez Leyva anunció anoche la muerte de la conductora Verónica Toussaint a los 48 años, después de una larga lucha contra el cáncer.

El periodista interrumpió su programa para dar la noticia y dedicó emotivas palabras de despedida a la también actriz, reconociendo su valentía en la batalla contra el cáncer de mama.

"Muy joven, 48 años, murió después de una batalla de tres, tres años y medio, murió nuestra queridísima compañera Verónica Toussaint. Dio una batalla fuerte, con un enorme valor, con una gran dignidad contra el cáncer. No pudo superarlo y queda su sonrisa, su alegría su compañerismo", dijo.

Muere Verónica Toussaint a los 48 años. Imagen Verónica Toussaint/Instagram



Ofreció sus condolencias a la familia de la presentadora y destacó la esencia de su personalidad.

"Por lo pronto, donde estés querida, Verónica, no dejes de sonreír y un abrazo con cariño a todos sus familiares, descansa en paz, querida amiga, te vamos a extrañar muchísimo", destacó.

Verónica Toussaint luchó contra el cáncer de mama

En octubre de 2021, Verónica Toussaint anunció su diagnóstico de cáncer de mama a través del programa “¡Qué Chulada!” durante el mes rosa, dedicado a crear conciencia sobre esta enfermedad.

En 2022, compartió su experiencia en el programa 'Puro Glow', donde habló sobre cómo detectó un bulto en su seno izquierdo, comparándolo con “una bola de golf” y reflexionando sobre la intensidad de su lucha contra el cáncer.