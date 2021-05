Harry no ha terminado, su charla con Oprah sobre salud mental continuará en un programa especial

El príncipe Harry continuará la conversación sobre salud y cuidado mental que comenzó con la serie 'The me you can't see' con un programa especial tipo foro público.

El show titulado 'The me you can't see: a path forward' ('El yo que no puedes ver: un camino hacia adelante') será transmitido el viernes 28 de mayo, como seguimiento de la serie de cinco capítulos que estrenó la semana pasada.