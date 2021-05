Lady Gaga sufrió un “ataque total de psicosis” años después de haber sido violada y embarazada por su agresor

Con lágrimas, la estrella de la música pop ofreció más detalles de su traumática experiencia en el primer episodio de ‘The me you can’t see’ (El yo que tú no puedes ver), serie sobre salud mental producido por el príncipe Harry y Oprah Winfrey.

Gaga, quien ha hablado antes sobre el abuso sexual que sufrió y el trauma que le ocasionó, dijo que quien la violó fue un productor, pero no lo identificó por su nombre.

“Yo tenía 19 años, trabajaba en la industria, y un productor me dijo, ‘Quítate la ropa’”. “Y yo dije, ‘No’. Y me fui. Me dijeron que iban a quemar toda mi música. Y ellos no pararon. Ellos no dejaron de pedírmelo, y entonces me congelé y solo … Ni siquiera recuerdo”.

“Yo entiendo este movimiento #MeToo”, dijo Gaga, aludiendo al movimiento derivado de las denuncias públicas de abuso y acoso sexual contra las mujeres, en la que muchas personas han identificado a sus presuntos agresores.

“Yo entiendo que algunas personas se sienten bien (identificando a sus presuntos agresores), y yo no. Yo nunca quiero ver a esta persona de nuevo”, dijo.

La cantante de éxitos como ‘Poker Face’ y ‘Bad Romance’ aparece en la serie de Apple TV+ usando su nombre de pila, Stefani Germanotta.

“Primero, sentí solo dolor, luego quedé entumecida. Luego estuve enferma durante semanas y semanas y semanas y semanas después”, dijo la cantante.

“Y me di cuenta de que era el mismo dolor que sentí cuando la persona que me violó me dejó embarazada en la esquina, en la casa de mis padres, porque yo estaba vomitando y enferma porque yo había sido abusada”, agregó.

Gaga dijo que estuvo “encerrada en un estudio por durante meses” tras haber sido violada y que años después, alrededor de 2018 a 2019, el trauma derivó en algo más grave.

“Tuve un ataque total de psicosis y por un par de años no fui la misma mujer”, dijo.

Según el Instituto Nacional sobre Salud Mental, un ataque o episodio de psicosis es caracterizado por la alteración de la percepción y el proceso mental, que hace difícil que una persona distinga lo real de lo irreal.

Aunque por los años que sufrió la crisis de psicosis canceló una serie de fechas de su gira mundial Joanne World y ganó un Oscar por su trabajo en ‘Shallow’, dijo que ‘nadie supo’ por lo que realmente estaba pasando.

Ahora está mejor, dijo, aunque le ha tomado años sanar y sigue en recuperación.

“Incluso si tengo seis meses brillantes, todo lo que toma es un detonante para sentirme mal. Y cuando me siento mal, podría tener ganas de hacerme laceraciones, pensar en morir, imaginarme si algún día lo voy a hacer”, dijo.

Gaga también habló sobre sobre la importancia de buscar ayuda con seres queridos u otras personas cuando uno se siente deprimido o suicida, en vez de castigarse con pensamientos autodestructivos y tratar de demostrar que uno está sufriendo.

“¿Sabes por qué no es bueno lacerarte? ¿Sabes por qué no es bueno tirarte contra la pared? ¿Sabes por qué no es bueno hacerte daño? Porque te hace sentir peor. Tú crees que te vas a sentir mejor porque vas a demostrar algo: ‘Hey, mira, estoy sufriendo’. No ayuda. Siempre le digo a la gente, ‘Habla, no demuestres’”.

Las víctimas de violación pueden llamar a la Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto: 1-800-656-4673

Las víctimas de depresión pueden llamar a la Línea Nacional de Prevención de Suicidio a 1-800-273-TALK