Muertes

Hallan sin vida a bailarina dominicana en estacionamiento: llevaba días desaparecida

Chastidy Charlotte Rodríguez fue hallada si vida junto al cuerpo del hombre con el que habría salido a cenar. Los amigos de la bailarina reportaron su desaparición desde que dejó de contestar sus llamadas.

Por:Elizabeth González
Video ‘Reina del rodeo’ muere a los 22 años: así fue su lucha contra el cáncer

La bailarina dominicana Chastidy Charlotte Rodríguez fue hallada sin vida en un estacionamiento de Miami la mañana del 19 de julio. Su cuerpo fue encontrado junto con el de un hombre, con quien aparentemente habría salido a cenar.

El vocero de la policía Mike Vega declaró a CBS News Miami que a la bailarina y a su acompañante pudieron haberlos asesinado entre el 16 y el 19 de julio. Además, destacó que, de acuerdo a cómo los encontraron, se descartó que hubieran sido víctimas de robo, ya que ambos “tenían sus pertenencias”.

“Este pasado sábado 19 de julio a las 10:00 am la policía de Miami localizó a Chastidy Charlotte Rodríguez y a Darious Coon muertos en un vehículo estacionado en la 230 NE 4 ST. Miami, FL. Ambos tenían varias heridas de bala. Nuestro equipo de homicidios investiga el caso”, informaron las autoridades en un comunicado sin dar más detalles.

Lo que se sabe de la muerte de la bailarina

Una amiga de Chastidy contó a Univision Noticias que l a mujer, de 35 años, había salido a cenar “con un desconocido”, por lo que al perder contacto con ella, decidió reportar su desaparición ante las autoridades.

“Yo quiero que digan el cómo, el cuándo, el dónde. Les dije ‘yo espero que cuando ella aparezca muerta no sea cuando ustedes comiencen a tomar acción…’. Salió a cenar con un desconocido, porque lamentablemente era un desconocido”, dijo.

“En donde quiera que llegara ella irradiaba una luz que contagiaba y todos, todos, te pueden decir lo mismo, muy buen ser humano, pero sobre todo mejor madre. Ella se entregó cien por ciento a su hijo”, agregó el hermano de Chastidy, quien también mencionó que el cuerpo de la mujer sería trasladado a República Dominicana en los siguientes días.

Sobre el hombre que fue encontrado sin vida junto a Chastidy, su familia declaró a Daily Mail que tenía 31 años y tenía pocos meses de haberse mudado a Miami. Darious Coon era originario de Detroit y tenía dos hijos.

@dragonotice

Bailarina latina fue asesinada junto a hombre con el que salía en Miami: ¿Quién los asesinó? Chastidy Charlotte Rodríguez, de 35 años, viajó desde Nueva York a Miami donde trabajaba en clubes nocturnos y el pasado 16 de julio salió con Darious Coon, de 31 años, a quien conoció en el lugar. Sin embargo, el 19 de julio los encontraron baleados dentro de un auto. La familia de Chastidy pide justicia, pues no creen que haya sido un robo. #dragonotice #viral #foryou #trending #foryoupage #foryoupage #parati

♬ original sound - Dragon🇸🇻
