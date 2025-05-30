Grupo Fugitivo

¿Quién es el integrante de Grupo Fugitivo que no asesinaron?: esto lo salvó

El vocalista principal de la agrupación, Carlos González, fue el único miembro de la banda al que no asesinaron. Este jueves, autoridades mexicanas indicaron que presumiblemente los integrantes de la banda habrían sido asesinados.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Grupo Fugitivo: autoridades investigan hallazgo de cinco cuerpos calcinados en Reynosa

Los cinco integrantes de Grupo Fugitivo que se encontraban desaparecidos fueron asesinados, afirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas este 29 de mayo.

Se trata de Francisco Xavier Vázquez (vocalista), Nemesio Antonio Durán (tubero), Víctor Manuel Garza (requentista), José Francisco Morales (guitarrista) y Livan Solís (representante).

PUBLICIDAD

La dependencia detalló que a los músicos y su mánager los “privaron de su libertad” la noche del domingo 25 de mayo, cuando se trasladaban a un evento privado en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas (México) y, posteriormente, los mataron.

¿Quién es el integrante de Grupo Fugitivo que no asesinaron?

Más sobre Grupo Fugitivo

Grupo Fugitivo fueron “incinerados” en una ladrillera: revelan nuevos y brutales detalles del crimen
0:53

Grupo Fugitivo fueron “incinerados” en una ladrillera: revelan nuevos y brutales detalles del crimen

Univision Famosos
Integrantes desaparecidos de Grupo Fugitivo fueron “incinerados en un horno”, revelan autoridades
2 mins

Integrantes desaparecidos de Grupo Fugitivo fueron “incinerados en un horno”, revelan autoridades

Univision Famosos
Mamá de vocalista de Grupo Fugitivo se resiste a creer que está muerto: lo espera para su cumpleaños
3 mins

Mamá de vocalista de Grupo Fugitivo se resiste a creer que está muerto: lo espera para su cumpleaños

Univision Famosos
Familiares de Grupo Fugitivo acusan al gobierno de mentir: "No se han encontrado objetos personales"
2 mins

Familiares de Grupo Fugitivo acusan al gobierno de mentir: "No se han encontrado objetos personales"

Univision Famosos
Caso Grupo Fugitivo: presentan a presunto autor intelectual de la muerte de los músicos
1:14

Caso Grupo Fugitivo: presentan a presunto autor intelectual de la muerte de los músicos

Univision Famosos
Detienen a presunto autor intelectual del asesinato de integrantes de Grupo Fugitivo
1 mins

Detienen a presunto autor intelectual del asesinato de integrantes de Grupo Fugitivo

Univision Famosos
Familiar de integrante de Grupo Fugitivo denuncia presunta extorsión tras alegada muerte de los artistas
2 mins

Familiar de integrante de Grupo Fugitivo denuncia presunta extorsión tras alegada muerte de los artistas

Univision Famosos
Fiscalía inicia proceso para recaudar muestras de ADN de familiares de Grupo Fugitivo
1 mins

Fiscalía inicia proceso para recaudar muestras de ADN de familiares de Grupo Fugitivo

Univision Famosos
¿Mhoni Vidente atinó en su predicción sobre Grupo Fugitivo? Esto dijo
0:59

¿Mhoni Vidente atinó en su predicción sobre Grupo Fugitivo? Esto dijo

Univision Famosos
Familiares de los detenidos por caso de Grupo Fugitivo niegan acusaciones: “Trabajan de manera honrada”
1:00

Familiares de los detenidos por caso de Grupo Fugitivo niegan acusaciones: “Trabajan de manera honrada”

Univision Famosos

Aunque en un inicio, cuando trascendió la noticia, se creyó que todos los desaparecidos eran los miembros principales de Grupo Fugitivo, es decir, los artistas.

Sin embargo, el martes 27 de mayo familiares de Carlos González, primera voz de la banda, aclararon que él se encontraba bien y resguardado en su residencia, reporta W Radio.

El medio expone que Rubén Isaac, primo de Francisco Xavier Vázquez, indicó que el día en que éste y sus demás colegas fueron sustraídos, González “no pudo llegar a la presentación por salir tarde de casa”.

Carlos González, vocalista de Grupo Fugitivo, no desapareció.
Carlos González, vocalista de Grupo Fugitivo, no desapareció.
Imagen Grupo Fugitivo/Facebook

De hecho, la Fiscalía no emitió una ficha de búsqueda para el cantante, sólo lo hizo para Vázquez, Nemesio Antonio Durán, Víctor Manuel Garza, José Francisco Morales y Livan Solís.

Hasta el momento, González no ha emitido una declaración pública acerca de lo sucedido.

Investigan el motivo por el que quitaron la vida a integrantes de Grupo Fugitivo

Durante la conferencia de prensa que ofreció esta tarde, Irving Barrios, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, comentó que aún averiguan la razón por la que los integrantes de Grupo Fugitivo fueron ejecutados.

“El lugar del hallazgo sigue siendo procesado a fin de localizar los indicios que permitan establecer técnica y científicamente el móvil y las circunstancias de cómo fueron privados de la vida”, dijo.

PUBLICIDAD

No obstante, dio a conocer que ya hay detenidos, “nueve individuos considerados probables responsables de los hechos mencionados”.

“Se tiene conocimiento que son integrantes de una célula criminal del grupo delictivo Cártel del Golfo, fracción Los Metros, que tiene su rango de operación en la ciudad de Reynosa”, pormenorizó.

Relacionados:
Grupo Fugitivodesaparición de personasTamaulipasDesaparicionesCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD