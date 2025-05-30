¿Quién es el integrante de Grupo Fugitivo que no asesinaron?: esto lo salvó

Los cinco integrantes de Grupo Fugitivo que se encontraban desaparecidos fueron asesinados, afirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas este 29 de mayo.

Se trata de Francisco Xavier Vázquez (vocalista), Nemesio Antonio Durán (tubero), Víctor Manuel Garza (requentista), José Francisco Morales (guitarrista) y Livan Solís (representante).

PUBLICIDAD

La dependencia detalló que a los músicos y su mánager los “privaron de su libertad” la noche del domingo 25 de mayo, cuando se trasladaban a un evento privado en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas (México) y, posteriormente, los mataron.

¿Quién es el integrante de Grupo Fugitivo que no asesinaron?

Aunque en un inicio, cuando trascendió la noticia, se creyó que todos los desaparecidos eran los miembros principales de Grupo Fugitivo, es decir, los artistas.

Sin embargo, el martes 27 de mayo familiares de Carlos González, primera voz de la banda, aclararon que él se encontraba bien y resguardado en su residencia, reporta W Radio.

El medio expone que Rubén Isaac, primo de Francisco Xavier Vázquez, indicó que el día en que éste y sus demás colegas fueron sustraídos, González “no pudo llegar a la presentación por salir tarde de casa”.

Carlos González, vocalista de Grupo Fugitivo, no desapareció. Imagen Grupo Fugitivo/Facebook

De hecho, la Fiscalía no emitió una ficha de búsqueda para el cantante, sólo lo hizo para Vázquez, Nemesio Antonio Durán, Víctor Manuel Garza, José Francisco Morales y Livan Solís.

Hasta el momento, González no ha emitido una declaración pública acerca de lo sucedido.

Investigan el motivo por el que quitaron la vida a integrantes de Grupo Fugitivo

Durante la conferencia de prensa que ofreció esta tarde, Irving Barrios, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, comentó que aún averiguan la razón por la que los integrantes de Grupo Fugitivo fueron ejecutados.

“El lugar del hallazgo sigue siendo procesado a fin de localizar los indicios que permitan establecer técnica y científicamente el móvil y las circunstancias de cómo fueron privados de la vida”, dijo.

PUBLICIDAD

No obstante, dio a conocer que ya hay detenidos, “nueve individuos considerados probables responsables de los hechos mencionados”.