Detenidos por presunto asesinato de Grupo Fugitivo pertenecerían a este cartel

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas confirmó que el hallazgo de los cinco cuerpos calcinados en Reynosa, Tamaulipas, corresponden a los integrantes de Grupo Fugitivo. Hay nueve detenidos por el presunto asesinato de los músicos.

Univision
La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas dio a conocer la tarde del 29 de mayo que hay nueve detenidos por el presunto asesinato de los integrantes de Grupo Fugitivo.

Irving Barrios, Fiscal de Tamaulipas, informó en conferencia que durante un operativo en la colonia Aquiles Serdán se logró la detención de nueve individuos que “serían integrantes de una célula criminal del Cartel del Golfo Reacción Los Metros, que tiene su rango de operación en la ciudad de Reynosa”.

En el lugar también se aseguraron “nueve armas de fuego y dos vehículos tipo Tsuru”, así como el hallazgo de cinco cuerpos con indicios del calcinamiento. Según los primeros reportes, los integrantes de Grupo Fugitivo fueron privados de su libertad y posteriormente asesinados.

“Las primeras investigaciones permitieron establecer que los integrantes de la agrupación musical fueron privados de su libertad alrededor de las 22 horas del domingo 25 de mayo, cuando se trasladaban a bordo de una camioneta GC negra a un evento privado en la colonia Riberas del Río, en la ciudad de Reinosa, Tamaulipas, para el que habían sido contratados previamente”, explicó el Fiscal.

“Los sistemas de videovigilancia del C5, así como las técnicas y análisis de la telefonía, permitieron establecer que, posteriormente a la privación de la libertad, fueron trasladados a un predio en las inmediaciones de la colonia Aquiles Serdán (…) al momento existen elementos que permiten presumir que es el lugar donde desafortunadamente fueron privados de la vida”, subrayó.

Los integrantes de Grupo Fugitivo (cuatro músicos y su representante) desaparecieron la noche del domingo 25 de mayo. Sin embargo, fue hasta el 27 de mayo que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas emitió fichas de búsqueda para localizarlos.

Francisco Xavier Vázquez Osorio, de 20 años; Nemesio Antonio Durán Rodríguez, de 40 años; Livan Edyberto Solís de la Rosa, de 27 años; Víctor Manuel Garza Cervantes, de 21 años, y José Francisco Morales Martínez, de 23 años, fueron vistos por última vez en Riberas de Rancho Grande, donde se habían presentado en un bar de la zona.

Las autoridades aún investigan el móvil del asesinato de Grupo Fugitivo.


