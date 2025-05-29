Madres de integrantes de Grupo Fugitivo rechazan versión sobre su asesinato: "No tienen mi ADN"

Video Madres de integrantes de Grupo Fugitivo rechazan muerte de sus hijos: "No encontraron cuerpos”

Las madres de los integrantes desaparecidos de Grupo Fugitivo, quienes las autorideades presumen fueron asesinados, reaccionaron ante el informe que las autoridades de Tamaulipas hicieron este jueves.

“Al momento, existen elementos que permiten presumir que es el lugar donde desafortunadamente fueron privados de la vida”, dijo el doctor Irving Barrios en conferencia de prensa la tarde de este 29 de mayo.

Mamá de músico de Grupo Fugitivo niega que hayan encontrado cuerpos de integrantes

La madre del músico de 20 años Francisco Xavier Vázquez Osorio respondió ante la versión de que su hijo y los otros músicos fueron asesinados.

"Quiero saber por qué la Fiscalía del estado dice que mi hijo está muerto, no saben si es él, no tienen mi ADN, no sabemos, no lo he visto, y a nosotros no nos han dicho nada", dijo con la voz entrecortada en una transmisión de Facebook la tarde de este jueves.

Ella, junto a los otros familiares de Grupo Fugitivo, rechazaron la versión ofrecida por la fiscalía: "Ellos están diciendo que nuestros hijos, ya está confirmado que estan muertos, y no es cierto, no sabemos nada".

Además negó que las autoridades hayan encontrado sus cuerpos calcinados: "Ellos no encontraron cuerpos, ellos tienen a 9 personas detenidas, nosotros seguimos en la búsqueda".

Pidió a las autoridades que ellos sean los primeros enterados sobre el caso: "Los papás, las mamás somos las primeras que necesitamos tener esa noticia, antes de que la publiquen a todo el mundo".

Fiscalia presume que integrantes de Grupo Fugitivo están muertos

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó esta tarde que "existen elementos que permiten presumir" el asesinato de Francisco Javier Vázquez, Nemesio Antonio Durán, Livan Solís, Víctor Manuel Garza y José Francisco Morales.

El doctor Irving Barrios también anunció que ya había detenidos y que presuntamente pertenecen a un cártel.

“Se tiene conocimiento que son integrantes de una célula criminal del grupo delictivo Cártel del Golfo, fracción Los Metros, que tiene su rango de operación en la ciudad de Reynosa”, agregó.

Sobre los cuerpos calcinados que fueron localizados el miércoles 28 de mayo en "un rancho apartado del municipio", Barrios no negó ni afirmó que se trate de los integrantes de Grupo Fugitivo.

“Está procesándose el lugar de los hechos, sería muy aventurado dar una información mayor”, respondió.

Los integrantes de Grupo Fugitivo fueron vistos por última vez luego de que ofrecieran una presentación en un bar en Reynosa, Tamaulipas, la noche del 25 de mayo. Según informes de la fiscalía, ellos fueron privados de su libertad alrededor de las 22 horas "cuando se trasladaban a bordo de una camioneta GNC negra a un evento privado en la colonia Riveras del Río en la ciudad de Reynosa".