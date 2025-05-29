Grupo Fugitivo

Integrante desaparecido de Grupo Fugitivo hoy cumple 22 años: su familia está “destrozada”

Los integrantes de Grupo Fugitivo fueron reportados como desaparecidos desde el 25 de mayo, luego de acudir a una supuesta presentación. Este jueves 29 de mayo, uno de ellos cumple años.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Video Familiares de Grupo Fugitivo claman que “se los entreguen” tras desaparición: “Que se tienten el corazón”

Víctor Manuel Garza, uno de los integrantes de Grupo Fugitivo, cumple 22 años este 29 de mayo. El que sería un día de celebración para su familia se ha convertido en el más difícil: su familia está "destrozada", pues el joven músico sigue desaparecido junto con sus cuatro compañeros.

El 27 de mayo, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas emitió fichas de búsqueda para localizar a los integrantes del grupo (cuatro músicos y su representante), de quienes se desconoce su paradero desde el 25 de mayo.

Durante un encuentro con la prensa mexicana, la hermana de Víctor Manuel pidió apoyo para localizar a los músicos, especialmente a su hermano.

“Hoy estamos pasando un momento difícil todas las familias, queremos pedirles el apoyo para que se siga dando la difusión, que sigan apoyándonos en las redes sociales a compartir, tenemos fe de que pronto vamos a dar con ellos”, expresó a Telediario el miércoles.

“Es un día difícil, el día de mañana (29 de mayo) nuestro hermano está cumpliendo 22 años, no va a ser un feliz cumpleaños porque estamos aquí muy destrozados con la esperanza de poderlo encontrar”, agregó.

Grupo Fugitivo.
Grupo Fugitivo.
Imagen Grupo Fugitivo / Instagram

Localizan 5 cuerpos calcinados en Tamaulipas

Este 28 de mayo, las autoridades de Reynosa, Tamaulipas, ciudad donde los integrantes de Grupo Fugitivo desaparecieron, encontraron cinco cuerpos calcinados.

Según se informó este mismo jueves, la Fiscalía ya investiga si pertenecen a los cuatro integrantes de Grupo Fugitivo y a su representante. Sin embargo, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que estos cuerpos "por las características preliminares pudieran corresponder a las personas no localizadas".

Lo que se sabe de su desaparición

De acuerdo con las fichas de búsqueda, los integrantes de Grupo Fugitivo fueron vistos por última vez el domingo 25 de mayo en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, México. Los músicos mexicanos se habían presentado en Riberas de Rancho Grande esa noche.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Tamaulipas reveló la mañana del lunes que los cinco hombres desaparecidos se identifican como: Francisco Xavier Vázquez Osorio, de 20 años; Nemesio Antonio Durán Rodríguez, de 40 años; Livan Edyberto Solís de la Rosa, de 27 años; Víctor Manuel Garza Cervantes, de 21 años, y José Francisco Morales Martínez, de 23 años.


