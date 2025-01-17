Eduin Caz

Eduin Caz es sometido a una cirugía: esto se sabe de su estado de salud

El vocalista de Grupo Firme ingresó al quirófano la tarde de este 16 de enero. A finales de diciembre, él reveló que presentaba un “desgarre” en la cuerda vocal izquierda, por lo que se sometió a tratamiento.

Por:Dayana Alvino
Video Eduin Caz sufre fuerte caída durante concierto en Miami y “fue sacado en silla de ruedas”: video

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, arrancó el año siendo sometido a una cirugía en las cuerdas vocales, este 16 de enero.

Fue el propio cantante quien, por medio de sus historias de Instagram, compartió que estaba listo para entrar al quirófano.

“Buenas, buenas. Sólo para avisarles que aquí llegué a la operación de mi cuerda vocal. Besitos familia”, apuntó para acompañar una ‘selfie’.

Imagen Eduin Caz/Instagram

¿Cómo se encuentra Eduin Caz?

Varias horas después de dar a conocer que sería intervenido, Eduin Caz dejó claro que ya había dejado el hospital y que pasaría el proceso de recuperación en su hogar.

“Unos días sin hablar nada y otros cuantos de reposo”, indicó acerca de las recomendaciones médicas que deberá cumplir.

“Ya de regreso a casa a descansar”, compartió, junto con una instantánea en la que sale a bordo de un avión y sosteniendo un pizarrón con la frase “Gracias. Todo bien” escrita en él.

Imagen Eduin Caz/Instagram

El intérprete de ‘Ya supérame’ también subió a su ‘feed’ una imagen en la que se le ve acostado en la camilla de la clínica, con una intravenosa en su mano, pero sonriente.

“Ahora sí, primero Dios, a nada de comenzar la gira 2025 por mi querido país, México”, aseguró para finalizar su mensaje.

Imagen Eduin Caz/Instagram

Eduin Caz sufrió un desgarre en su cuerda vocal

En noviembre de 2024, según información difundida por el periodista Víctor Lagunas, Eduin Caz dio a conocer que enfrentaba un problema de salud.

“Les aviso que tengo un desgarre en mi cuerda vocal izquierda desde hace tres semanas”, dijo tras brindar un ‘show’ en Puerto Rico.

“La opción era cancelar, pero eso jamás. Dios es grande y la verdad que parecía un milagro, ya que ni hablar podía. No sé ni cómo salía la voz para cantar”, señaló.

A mediados de diciembre, él adelantó que ya tenía planeado que se llevara a cabo el procedimiento para solucionar dicho daño.

Detalló que se sometió a tratamiento para “poder solventar” las presentaciones que aún tenía pendientes, incluyendo la que brindó en Monterrey.

“Es un nódulo por ‘aferrafter’, porque me la pasaba… terminaba el concierto y nos íbamos al camerino a seguir pisteando y cantando”, explicó en declaraciones retomadas por Despierta América.

