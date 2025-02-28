Eduin Caz

Eduin Caz publica tajante mensaje ante amenaza de muerte: teme por la vida de su equipo

El cantante y líder de Grupo Firme se pronunció públicamente sobre lo ocurrido en Tijuana, Baja California, donde fueron hallados restos humanos junto a una narcomanta que advertía de muerte a él y todo su equipo de trabajo.

Por:
Elizabeth González.
Video Eduin Caz sufre fuerte caída durante concierto en Miami y “fue sacado en silla de ruedas”: video

Eduin Caz publicó tajante mensaje ante la amenaza de muerte que habría recibido mediante una narcomanta y restos humanos en Tijuana, Baja California, el pasado 25 de febrero.

A través de sus historias de Instagram, el líder de Grupo Firme se refirió a la cancelación de su show y al letrero que los habría alertado de no presentarse en el Carnaval de Mazatlán el próximo 1 de marzo.

En su publicación, el cantante negó que la cancelación del show de Grupo Firme se debiera a la supuesta escasa venta de boletos, alegando que para él, la “seguridad” de todos era su prioridad.

“Toda la gira sigue igual. Si cancelé no es porque no vendí boletos, pregunten… tenía todo vendido. Gracias a Dios, pero tampoco quiero poner en riesgo a mis compañeros de trabajo”, escribió este 27 de febrero.

En ese sentido, Eduin Caz lamentó las “burlas” que ha recibido y habló del temor que sintió su equipo de trabajo al darse a conocer el macabro hallazgo en el puente de Tijuana, Baja California.

“Al de las luces, que fue muy mencionado, aunque ustedes se burlen, acá el equipo no siente lo mismo. Los que vayan al carnaval, cuídense mucho. El gobierno es la mera verg* y va a tener todo blindado, pero ¿y después?”, agregó.

Eduin Caz frena burlas tras cancelar presentación de Grupo Firme ante amenaza de muerte.
Imagen Eduin Caz / Instagram
Imagen Eduin Caz / Instagram


Por último, Eduin Caz admitió que no se sintió seguro de presentarse en el Carnaval de Mazatlán luego de la aparición de la supuesta narcomanta, por lo que ofreció una disculpa a sus seguidores.

“Es por eso que no me animé a estar ahí. Les pido una disculpa de antemano, pero primero Dios cuando todo esto se calme trataré de regresar”, prometió y lanzó una advertencia sin especificar a qué se refería: “Ánimo, no agarren valentía por comentarios de cuentas falsas que ni van a estar ahí. Amén”.

El 25 de febrero, las autoridades estatales de Tijuana alertaron sobre la aparición de una narcomanta dirigida a Grupo Firme.

Según reportes de diario Reforma, sobre la carretera Tijuana-Rosarito fue hallada “una caja de color verde con la cabeza de un hombre en su interior” junto con el aviso: “Grupo Firme, si tocan en el Carnaval de Mazatlán, los vamos a matar a todos”.

El 26 de febrero, Grupo Firme anunció la cancelación de su presentación en el Carnaval de Mazatlán.


