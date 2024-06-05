Eduin Caz habría escrito mensaje de despedida a su amigo 'El Peinadito', a quien le arrebataron la vida

Video Últimos instantes del ‘influencer’ ‘El Peinadito’ antes de morir afuera de un lote de autos: video

Rafael Lazcano Rosales, mejor conocido como ‘El Peinadito’, murió a los 38 años en Culiacán, Sinaloa, México. El influencer fue asesinado a balazos afuera de su lote de autos el 4 de junio.

Luego de confirmarse la muerte de ‘El Peinadito’, Eduin Caz habría escrito un mensaje de despedida para el influencer que presumía ser su amigo.

“Mi buen amigo, te extrañaremos, la pantera sonará para ti en este concierto”, escribió en sus historias de Instagram el vocalista de Grupo Firme.

El sentido mensaje de Eduin Caz. Imagen Eduin Caz / Instagram



Aunque Eduin Caz no escribió directamente el nombre del influencer en su publicación, internautas interpretaron que su mensaje estaría dedicado a ‘El Peinadito’, con quien presuntamente tenía una amistad.

‘Se fue la pantera’ sería una de las canciones más tristes del repertorio de Grupo Firme. ‘El Peinadito’ constantemente compartía fotografías con Eduin Caz en redes sociales.

Así fue el asesinato de ‘El Peinadito’

Rafael Lazcano se encontraba en el interior del negocio familiar, ‘Mega autos El Peinado’, cuando un grupo de hombres armando ingresaron a su oficina, según reportes del diario Noroeste.

Luego de una supuesta discusión, se escucharon disparos y la celebridad de Internet salió huyendo del lote de autos.

El periódico Zócalo señala que los individuos lo habrían baleado hasta que el influencer quedó tendido a mitad la avenida.

Rafael Lazcano fue trasladado de emergencia al hospital. Un par de horas después, ‘El Peinadito’ perdió la vida a causa de las graves heridas que presentaba, señala El Universal.